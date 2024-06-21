Мясное рагу по-канарски: рецепт вкусного блюда из говядины

Кухня Канарских островов малоизвестна, но очень разнообразна, и, кроме испанской традиции, впитала в себя местные.

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Мясное рагу в соусе – это очень вкусно. И прекрасно подходит для ужина. И если вы любите говядину, попробуйте приготовить ее так, как ее готовят на Канарских островах. Это очень простой рецепт. А результат получается прекрасным. Рецептом поделились на сайте la palmera rosa.

Рагу по-канарски

Ингредиенты:

1 кг говядины, или телятины;

1 луковица;

4 или 5 зубчиков чеснока;

250 г измельченных помидоров;

2 или 3 средние моркови;

1 стакан белого вина;

1 столовая ложка сладкой паприки;

1 веточка свежего тимьяна или 1 столовая ложка сушеного тимьяна;

1 столовая ложка орегано;

2 или 3 целых гвоздики;

1 чайная ложка молотого тмина;

2 лавровых листа;

оливковое масло, вода, соль.

Очистите мясо от жира и приправьте его солью и черным перцем. В кастрюлю среднего размера добавьте немного оливкового масла и, когда оно станет горячим, обжарьте кусочки мяса партиями на сильном огне, переворачивая их так, чтобы они хорошо подрумянились со всех сторон. Вы оставляете их в отдельном противне (не кладите сразу много мяса, так как тогда температура масла упадет и мясо не подрумянится, а будет тушиться).

Очистите чеснок и лук и нарежьте все очень мелко. В той же кастрюле и на том же масле, где жарили мясо, обжарьте лук и чеснок. Добавьте измельченный помидор и жарьте еще немного.

Добавьте паприку, тимьян, гвоздику, орегано и тмин и обжаривайте все 1 минуту, постоянно помешивая. Затем добавьте отложенное мясо, очищенную и нарезанную тонкими ломтиками морковь, лавровый лист, соль по вкусу, стакан белого вина и стакан белого вина. Добавьте немного воды (только пока она не покроет все в кастрюле), все хорошо перемешайте, накройте казан крышкой и дайте тушиться примерно 40 минут на медленном огне, периодически помешивая.

По истечении этого времени проверьте нежность мяса и при необходимости отрегулируйте соль. Если соус слишком водянистый, откройте кастрюлю, увеличьте огонь до максимума, добавьте ложку кукурузного крахмала и перемешайте.

Подавайте рагу с белым рисом, или картофелем.

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