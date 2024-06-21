Паста Кальмарата: рецепт вкуснейшего блюда с кальмарами и томатным соусом
Для этого блюда итальянцы обычно выбирают широкие макароны-трубочки под названием кальмарата, которые и дали название блюду. Но вкусно будет и с простыми спагетти.
Если любите кальмаров и хотели бы приготовить с ними вкусное и изысканное блюдо, то стоит попробовать приготовить пасту по этому рецепту, которым поделились на сайте Giallo Zafferano.
Кальмаров с пастой кальмарата обычно готовят с Кампании, а еще она очень популярна в Неаполе. Главное, приготовить кальмаров так, чтобы они оставались нежными.
Паста с кальмарами и помидорами
Ингредиенты:
- паста по вашему вкусу — 400 г;
- кальмары — 600 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- один свежий перец чили;
- пучок петрушки;
- соль, черный молотый перец;
- помидоры черри, или обычные — 400 г;
- томатная паста — 25 г;
- белое вино — ½ стакана (60 г);
- оливковое масло.
Чтобы приготовить кальмарату, начните с чеснота: очистите его и раздавите плоской стороной ножа. Затем очистите перец чили, удалите семена и мелко нарежьте.
Нарежьте помидоры на дольки.
И приступаем к чистке кальмаров. Прополощите под проточной водой, затем очистите и уберите хрящ изнутри.
Очистите кожуру с помощью ножа для очистки овощей и еще раз промойте тушки кальмаров. И нарежьте кальмаров на кольца шириной примерно 2 см.
Налейте в кастрюлю много подсоленной воды, а затем приготовьте макароны. Поставьте сковороду на плиту. Нагрейте масло вместе с целым очищенным зубчиком чеснока и нарезанным перцем чили.
Как только масло нагреется, обжарьте кальмаров в течение нескольких минут. Долейте белое вино и готовьте, пока алкоголь не выпарится. Достаньте чеснок и добавьте помидоры и томатную пасту.
Перемешайте, посолите и готовьте около шести минут. А потом посыпьте рубленой петрушкой.
Отварите макароны до полуготовности. Как только макароны сварятся, возьмите половник воды от варки и вылейте ее в сковороду, чтобы получился соус. Добавьте макароны к кальмарам и томатному соусу, хорошо перемешайте.
Положите лист пергаментной бумаги поверх листа алюминиевой фольги положите посередине пару половников макарон с кальмарами. И скрутите что-то наподобие больших конфет.
Разложите пергаментные свертки на противне и запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов около 10 минут. Ваша паста кальмарата готова… осталось только подать ее на стол.
Пасту Кальмарата желательно употреблять сразу, иначе вкус, аромат и консистенция могут ухудшиться.
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