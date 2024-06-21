Паста Кальмарата: рецепт вкуснейшего блюда с кальмарами и томатным соусом

Для этого блюда итальянцы обычно выбирают широкие макароны-трубочки под названием кальмарата, которые и дали название блюду. Но вкусно будет и с простыми спагетти.

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Если любите кальмаров и хотели бы приготовить с ними вкусное и изысканное блюдо, то стоит попробовать приготовить пасту по этому рецепту, которым поделились на сайте Giallo Zafferano.

Кальмаров с пастой кальмарата обычно готовят с Кампании, а еще она очень популярна в Неаполе. Главное, приготовить кальмаров так, чтобы они оставались нежными.

Паста с кальмарами и помидорами

Ингредиенты:

паста по вашему вкусу — 400 г;

кальмары — 600 г;

чеснок — 1 зубчик;

один свежий перец чили;

пучок петрушки;

соль, черный молотый перец;

помидоры черри, или обычные — 400 г;

томатная паста — 25 г;

белое вино — ½ стакана (60 г);

оливковое масло.

Чтобы приготовить кальмарату, начните с чеснота: очистите его и раздавите плоской стороной ножа. Затем очистите перец чили, удалите семена и мелко нарежьте.

Нарежьте помидоры на дольки.

И приступаем к чистке кальмаров. Прополощите под проточной водой, затем очистите и уберите хрящ изнутри.

Очистите кожуру с помощью ножа для очистки овощей и еще раз промойте тушки кальмаров. И нарежьте кальмаров на кольца шириной примерно 2 см.

Налейте в кастрюлю много подсоленной воды, а затем приготовьте макароны. Поставьте сковороду на плиту. Нагрейте масло вместе с целым очищенным зубчиком чеснока и нарезанным перцем чили.

Как только масло нагреется, обжарьте кальмаров в течение нескольких минут. Долейте белое вино и готовьте, пока алкоголь не выпарится. Достаньте чеснок и добавьте помидоры и томатную пасту.

Перемешайте, посолите и готовьте около шести минут. А потом посыпьте рубленой петрушкой.

Отварите макароны до полуготовности. Как только макароны сварятся, возьмите половник воды от варки и вылейте ее в сковороду, чтобы получился соус. Добавьте макароны к кальмарам и томатному соусу, хорошо перемешайте.

Положите лист пергаментной бумаги поверх листа алюминиевой фольги положите посередине пару половников макарон с кальмарами. И скрутите что-то наподобие больших конфет.

Разложите пергаментные свертки на противне и запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов около 10 минут. Ваша паста кальмарата готова… осталось только подать ее на стол.

Пасту Кальмарата желательно употреблять сразу, иначе вкус, аромат и консистенция могут ухудшиться.

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