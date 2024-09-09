Яблочное варенье со специями: получается ароматно и красиво

Такое варенье еще называют янтарным, потому что ломтики яблок получаются прозрачными и вкусными.

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Янтарное яблочное варенье готовится из ломтиков яблок со специями, которые варятся в сиропе, а потом остывают, сохраняя форму. Лучше всего такое варенье готовить из крепких зеленых яблок с кисло-сладким вкусом. Фокус расскажет, как его приготовить.

Яблочное варенье

Ингредиенты:

яблоки — 1 кг;

сахар — 900 г;

лимонный сок — 3 ст. л.;

звездочки бадьяна — 2 шт.

одна палочка корицы.

Сначала подготовьте яблоки для варенья. Вырежьте сердцевинку, но не очищаете от кожицы. Нарежьте яблоки тонкими дольками и сложите в кастрюлю.

Полейте яблоки лимонным соком. Всыпьте 450 г сахара и осторожно потрясите кастрюлю, чтобы сахар распределился равномерно. Накройте полотенцем и оставьте на ночь.

Утром увидите, что яблоки выделили сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Добавьте оставшийся сахар. Снова доведите до кипения на минимальном огне. Сахар должен полностью раствориться. Варите 5 минут, снимая пенку. Снимите яблоки в сиропе с огня и дайте полностью остыть.

Снова доведите яблоки в сиропе до кипения, варите 5 минут и дайте остыть. Добавьте пряности и снова доведите до кипения. Готовьте варенье на маленьком огне, пока сироп не загустеет, а дольки яблок не станут прозрачными.

Остывшее яблочное варенье разложите по сухим стерилизованным банкам и закройте крышками.

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