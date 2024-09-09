Яблучне варення зі спеціями: виходить ароматно і красиво

Таке варення ще називають бурштиновим, бо скибочки яблук виходять прозорими і смачними.

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Бурштинове яблучне варення готується зі скибочок яблук зі спеціями, які варяться в сиропі, а потім остигають, зберігаючи форму. Найкраще таке варення готувати з міцних зелених яблук із кисло-солодким смаком. Фокус розповість, як його приготувати.

Яблучне варення

Інгредієнти:

яблука — 1 кг;

цукор — 900 г;

лимонний сік — 3 ст. л.;

зірочки бадьяна — 2 шт.

одна паличка кориці.

Спочатку підготуйте яблука для варення. Виріжте серцевинку, але не очищайте від шкірки. Наріжте яблука тонкими скибочками та складіть у каструлю.

Полийте яблука лимонним соком. Всипте 450 г цукру і обережно потрясіть каструлю, щоб цукор розподілився рівномірно. Накрийте рушником і залиште на ніч.

Вранці побачите, що яблука виділили сік. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння. Додайте цукор, що залишився. Знову доведіть до кипіння на мінімальному вогні. Цукор має повністю розчинитися. Варіть 5 хвилин, знімаючи пінку. Зніміть яблука в сиропі з вогню і дайте повністю охолонути.

Знову доведіть яблука в сиропі до кипіння, варіть 5 хвилин і дайте охолонути. Додайте прянощі та знову доведіть до кипіння. Готуйте варення на маленькому вогні, поки сироп не загусне, а часточки яблук не стануть прозорими.

Остигле яблучне варення розкладіть по сухих стерилізованих банках і закрийте кришками.

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