Яблучне варення зі спеціями: виходить ароматно і красиво
Таке варення ще називають бурштиновим, бо скибочки яблук виходять прозорими і смачними.
Бурштинове яблучне варення готується зі скибочок яблук зі спеціями, які варяться в сиропі, а потім остигають, зберігаючи форму. Найкраще таке варення готувати з міцних зелених яблук із кисло-солодким смаком. Фокус розповість, як його приготувати.
Яблучне варення
Інгредієнти:
- яблука — 1 кг;
- цукор — 900 г;
- лимонний сік — 3 ст. л.;
- зірочки бадьяна — 2 шт.
- одна паличка кориці.
Спочатку підготуйте яблука для варення. Виріжте серцевинку, але не очищайте від шкірки. Наріжте яблука тонкими скибочками та складіть у каструлю.
Полийте яблука лимонним соком. Всипте 450 г цукру і обережно потрясіть каструлю, щоб цукор розподілився рівномірно. Накрийте рушником і залиште на ніч.
Вранці побачите, що яблука виділили сік. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння. Додайте цукор, що залишився. Знову доведіть до кипіння на мінімальному вогні. Цукор має повністю розчинитися. Варіть 5 хвилин, знімаючи пінку. Зніміть яблука в сиропі з вогню і дайте повністю охолонути.
Знову доведіть яблука в сиропі до кипіння, варіть 5 хвилин і дайте охолонути. Додайте прянощі та знову доведіть до кипіння. Готуйте варення на маленькому вогні, поки сироп не загусне, а часточки яблук не стануть прозорими.
Остигле яблучне варення розкладіть по сухих стерилізованих банках і закрийте кришками.
Читайте також:
Ароматне і дуже смачне: рецепт варення з айви з горіхами
Корисне для травлення і дуже смачне: рецепт грушевого варення