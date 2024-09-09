Три разных вкуса: необычный рецепт куриного шашлыка
Для того, чтобы мясо хорошо промариновалось, достаточно 30 минут.
Шашлыки из куриного филе — блюдо, которое готовится очень быстро, и с помощью маринадов его вкус можно разнообразить, сделав его ярким и насыщенным. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" поделилась рецептом куриных шашлыков, замаринованных в трех разных составах. Такое разнообразие вкусов — самое то к приходу гостей.
Куриные шашлыки в трех разных маринадах
Ингредиенты:
- филе бедра — 600 гр;
- специи: соль, перец — по вкусу, сухой чеснок — 1 ч.л., красный перец — 1/2 ч.л.
Маринады на каждые 200 гр мяса:
- горчица — 1 ч. л;
- мед — 1 ч. л;
- сметана — 1 ч. л;
- томатная паста — 1 ч. л;
- соевый соус — 2 ст. л.
Маринованный лук:
- лук;
- соль — 1/2 ч. л;
- петрушка — пучок;
- винный уксус — 1 ст.л.
Способ приготовления:
Филе нарезать на одинаковые кусочки. Добавить соль, черный и красный перец, чеснок, перемешать и разделить на три равные части. К первой добавить горчицу и мед, перемешать. Ко второй — сметану и томатную пасту, перемешать. В третью — соевый соус, тоже перемешать. Оставить мясо мариноваться 30 минут.
После этого на заранее замоченные в воде шпажки нанизать мясо, смазать маслом и запеть в мультипечке или духовке при 200 градусах. Запекать 10 минут, затем перевернуть и запекать еще столько же.
Читайте также:
"Самые легкие деньги": женщина ест на камеру шашлыки и зарабатывает $100 000 ежемесячно
Испанские шашлыки по оригинальному рецепту: как вкусно приготовить свинину
Шашлык из свинины в духовке: сочное и вкусное блюдо от Валерия Пономаря