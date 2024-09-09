Три разных вкуса: необычный рецепт куриного шашлыка

Для того, чтобы мясо хорошо промариновалось, достаточно 30 минут.

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Шашлыки из куриного филе — блюдо, которое готовится очень быстро, и с помощью маринадов его вкус можно разнообразить, сделав его ярким и насыщенным. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" поделилась рецептом куриных шашлыков, замаринованных в трех разных составах. Такое разнообразие вкусов — самое то к приходу гостей.

Куриные шашлыки в трех разных маринадах

Ингредиенты:

филе бедра — 600 гр;

специи: соль, перец — по вкусу, сухой чеснок — 1 ч.л., красный перец — 1/2 ч.л.

Маринады на каждые 200 гр мяса:

горчица — 1 ч. л;

мед — 1 ч. л;

сметана — 1 ч. л;

томатная паста — 1 ч. л;

соевый соус — 2 ст. л.

Маринованный лук:

лук;

соль — 1/2 ч. л;

петрушка — пучок;

винный уксус — 1 ст.л.

Способ приготовления:

Филе нарезать на одинаковые кусочки. Добавить соль, черный и красный перец, чеснок, перемешать и разделить на три равные части. К первой добавить горчицу и мед, перемешать. Ко второй — сметану и томатную пасту, перемешать. В третью — соевый соус, тоже перемешать. Оставить мясо мариноваться 30 минут.

После этого на заранее замоченные в воде шпажки нанизать мясо, смазать маслом и запеть в мультипечке или духовке при 200 градусах. Запекать 10 минут, затем перевернуть и запекать еще столько же.

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