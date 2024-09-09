Три різні смаки: незвичайний рецепт курячого шашлику

Для того, щоб м'ясо добре промаринувалося, достатньо 30 хвилин.

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Шашлики з курячого філе — страва, яка готується дуже швидко, і за допомогою маринадів її смак можна урізноманітнити, зробивши його яскравим і насиченим. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася рецептом курячих шашликів, замаринованих у трьох різних складах. Таке розмаїття смаків — саме те, що треба до приходу гостей.

Курячі шашлики в трьох різних маринадах

Інгредієнти:

філе стегна — 600 г;

спеції: сіль, перець — за смаком, сухий часник — 1 ч.л., червоний перець — 1/2 ч.л.

Маринади на кожні 200 гр м'яса:

гірчиця — 1 ч. л;

мед — 1 ч. л;

сметана — 1 ч. л;

томатна паста — 1 ч. л;

соєвий соус — 2 ст. л.

Маринована цибуля:

цибуля;

сіль — 1/2 ч. л;

петрушка — пучок;

винний оцет — 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Філе нарізати на однакові шматочки. Додати сіль, чорний і червоний перець, часник, перемішати і розділити на три рівні частини. До першої додати гірчицю і мед, перемішати. До другої — сметану і томатну пасту, перемішати. У третю — соєвий соус, теж перемішати. Залишити м'ясо маринуватися 30 хвилин.

Після цього на заздалегідь замочені у воді шпажки нанизати м'ясо, змастити олією і запекти в мультипічці або духовці за 200 градусів. Запікати 10 хвилин, потім перевернути і запікати ще стільки ж.

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