Три різні смаки: незвичайний рецепт курячого шашлику
Для того, щоб м'ясо добре промаринувалося, достатньо 30 хвилин.
Шашлики з курячого філе — страва, яка готується дуже швидко, і за допомогою маринадів її смак можна урізноманітнити, зробивши його яскравим і насиченим. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася рецептом курячих шашликів, замаринованих у трьох різних складах. Таке розмаїття смаків — саме те, що треба до приходу гостей.
Курячі шашлики в трьох різних маринадах
Інгредієнти:
- філе стегна — 600 г;
- спеції: сіль, перець — за смаком, сухий часник — 1 ч.л., червоний перець — 1/2 ч.л.
- Маринади на кожні 200 гр м'яса:
- гірчиця — 1 ч. л;
- мед — 1 ч. л;
- сметана — 1 ч. л;
- томатна паста — 1 ч. л;
- соєвий соус — 2 ст. л.
Маринована цибуля:
- цибуля;
- сіль — 1/2 ч. л;
- петрушка — пучок;
- винний оцет — 1 ст.л.
Спосіб приготування:
Філе нарізати на однакові шматочки. Додати сіль, чорний і червоний перець, часник, перемішати і розділити на три рівні частини. До першої додати гірчицю і мед, перемішати. До другої — сметану і томатну пасту, перемішати. У третю — соєвий соус, теж перемішати. Залишити м'ясо маринуватися 30 хвилин.
Після цього на заздалегідь замочені у воді шпажки нанизати м'ясо, змастити олією і запекти в мультипічці або духовці за 200 градусів. Запікати 10 хвилин, потім перевернути і запікати ще стільки ж.
Читайте також:
"Найлегші гроші": жінка їсть на камеру шашлики і заробляє $100 000 щомісяця
Іспанські шашлики за оригінальним рецептом: як смачно приготувати свинину
Шашлик зі свинини в духовці: соковита та смачна страва від Валерія Пономаря