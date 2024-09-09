Идеальная закуска за 20 минут: брускетты с сыром и томатами (видео)
При желании в перечень ингредиентов можно добавить базилик и другие пряности по вкусу.
Брускетты с сыром и томатами – не только быстрый и вкусный перекус, но и изысканная закуска к приходу гостей или к бокалу вина в хорошей компании. Своим рецептом этого аппетитного и яркого блюда поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.
Брускетты с сыром и томатами
Ингредиенты (на 7-9 шт):
- помидоры черри – 250-300 гр;
- соль – 1/2 ч. л;
- сахар – 1 ч. л;
- перец – по вкусу;
- оливковое масло – 2-3 ст. л;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- базилик;
- фета мягкая – 200 гр;
- сметана – 2-3 ч. л;
- багет/чиабата.
Способ приготовления:
Сначала необходимо запечь помидоры. Для этого их хорошо помыть и просушить, добавить оливковое масло, соль, перец, сахар и давленый чеснок. Можно также дополнить перечень базиликом. Выложить все в форму и запечь в духовке, разогретой до 200 градусов, 20 минут.
На сковороде подсушить нарезанные ломтики багета или чиабаты.
Мягкую фету смешать со сметаной и добавить немного перца. Все хорошо перемешать.
Щедро смазать творожной массой каждый кусочек хлеба и сверху выложить несколько помидоров. По желанию украсить микрозеленью. Закуска готова!
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