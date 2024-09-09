Идеальная закуска за 20 минут: брускетты с сыром и томатами (видео)

При желании в перечень ингредиентов можно добавить базилик и другие пряности по вкусу.

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Брускетты с сыром и томатами – не только быстрый и вкусный перекус, но и изысканная закуска к приходу гостей или к бокалу вина в хорошей компании. Своим рецептом этого аппетитного и яркого блюда поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.

Брускетты с сыром и томатами

Ингредиенты (на 7-9 шт):

помидоры черри – 250-300 гр;

соль – 1/2 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

перец – по вкусу;

оливковое масло – 2-3 ст. л;

чеснок – 2-3 зубчика;

базилик;

фета мягкая – 200 гр;

сметана – 2-3 ч. л;

багет/чиабата.

Способ приготовления:

Сначала необходимо запечь помидоры. Для этого их хорошо помыть и просушить, добавить оливковое масло, соль, перец, сахар и давленый чеснок. Можно также дополнить перечень базиликом. Выложить все в форму и запечь в духовке, разогретой до 200 градусов, 20 минут.

На сковороде подсушить нарезанные ломтики багета или чиабаты.

Мягкую фету смешать со сметаной и добавить немного перца. Все хорошо перемешать.

Щедро смазать творожной массой каждый кусочек хлеба и сверху выложить несколько помидоров. По желанию украсить микрозеленью. Закуска готова!

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