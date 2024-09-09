Ідеальна закуска за 20 хвилин: брускети з сиром і томатами (відео)
За бажання до переліку інгредієнтів можна додати базилік та інші прянощі за смаком.
Брускети з сиром і томатами — не тільки швидкий і смачний перекус, а й вишукана закуска до приходу гостей або до келиха вина в хорошій компанії. Своїм рецептом цієї апетитної та яскравої страви поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.
Брускети з сиром і томатами
Інгредієнти (на 7-9 шт):
- помідори чері — 250-300 г;
- сіль — 1/2 ч. л;
- цукор — 1 ч. л;
- перець — за смаком;
- оливкова олія — 2-3 ст. л;
- часник — 2-3 зубчики;
- базилік;
- фета м'яка — 200 г;
- сметана — 2-3 ч. л;
- багет/чіабата.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно запекти помідори. Для цього їх добре помити та просушити, додати оливкову олію, сіль, перець, цукор і роздавлений часник. Можна також доповнити перелік базиліком. Викласти все у форму і запекти в духовці, розігрітій до 200 градусів, 20 хвилин.
На пательні підсушити нарізані скибочки багета або чіабати.
М'яку фету змішати зі сметаною і додати трохи перцю. Усе добре перемішати.
Щедро змастити сирною масою кожен шматочок хліба і зверху викласти кілька помідорів. За бажанням прикрасити мікрозеленню. Закуска готова!
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