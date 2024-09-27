Если хочется несладких сырников: рецепт с кукурузной мукой

Приготовить их также просто, как и обычные.

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Кукурузная мука прекрасно подходит для приготовления сырников. Творожное тесто с ней получается мягким и красивого желтого оттенка. Если вы хотите, чтобы сырники получились более сочными и вкусными, выбирайте творог с жирностью не менее 9 %. Авторы рецепта утверждают, что такие сырники готовятся очень просто.

Несладкие сырники с кукурузной мукой

Ингредиенты:

творог 5% — 400 г;

тертый сыр — 50 г;

одной яйцо;

5 ст. л. кукурузной муки

молотый тмин, молотый белый перец, соль.

В большой миске разомните творог, добавьте тертый сыр, яйцо и 3 ст. л. муки. Посолите, приправьте перцем и тмином и перемешайте. Мокрыми руками сформируйте сырники, разложите в один слой на тарелке, накройте пищевой пленкой и уберите на 15 мин в холодильник.

В сковороде разогрейте растительное масло. Обваляйте сырники в оставшейся муке и жарьте сырники на среднем огне под крышкой по 4 минуты с каждой стороны. К таким сырникам можно подать любой соус по вашему желанию.

В такие сырники с кукурузной мукой можно добавить зеленый лук, чеснок, или мелко нарезанную зелень.

Вместо муки из кукурузы также можно такие сырники можно приготовить со смесью пшеничной муки и кукурузным крахмалом. Ингредиенты смешиваются в пропорции примерно 3:1, то есть 3–4 ст. л. ложки муки на одну ложку крахмала.

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