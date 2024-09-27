Якщо хочеться несолодких сирників: рецепт із кукурудзяним борошном
Приготувати їх так само просто, як і звичайні.
Кукурудзяне борошно чудово підходить для приготування сирників. Сирне тісто з ним виходить м'яким і красивого жовтого відтінку. Якщо ви хочете, щоб сирники вийшли соковитішими та смачнішими, обирайте кисломолочний сир із жирністю не менше 9 %. Автори рецепта стверджують, що такі сирники готуються дуже просто.
Несолодкі сирники з кукурудзяним борошном
Інгредієнти:
- кисломолочний сир 5% — 400 г;
- тертий твердий сир — 50 г;
- одне яйце;
- 5 ст. л. кукурудзяного борошна
- мелений кмин, мелений білий перець, сіль.
У великій мисці розімніть кисломолочний сир, додайте тертий твердий сир, яйце і 3 ст. л. борошна. Посоліть, приправте перцем і кмином і перемішайте. Мокрими руками сформуйте сирники, розкладіть в один шар на тарілці, накрийте харчовою плівкою і приберіть на 15 хв у холодильник.
У сковороді розігрійте рослинну олію. Обваляйте сирники в борошні, що залишилося, і смажте сирники на середньому вогні під кришкою по 4 хвилини з кожного боку. До таких сирників можна подати будь-який соус за вашим бажанням.
У такі сирники з кукурудзяним борошном можна додати зелену цибулю, часник, або дрібно нарізану зелень.
Замість борошна з кукурудзи також можна такі сирники можна приготувати з сумішшю пшеничного борошна та кукурудзяного крохмалю. Інгредієнти змішуються в пропорції приблизно 3:1, тобто 3-4 ст. л. ложки борошна на одну ложку крохмалю.
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