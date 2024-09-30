Изысканное картофельное пюре: секреты вкусного гарнира от шеф-повара

Картофельное пюре любят почти все. Но можно и такое привычное блюдо приготовить интересным способом.

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Картофельное пюре — пожалуй, самый популярный домашний гарнир. Его просто приготовить, он подходит и к мясу и к рыбе, и является и самостоятельным блюдом, если добавить к нему овощей. Это блюдо отлично подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. И даже такое привычное блюдо можно приготовить по интересному рецепту.

Что можно добавить в картофельное пюре, рассказала американский шеф-повар Джада Де Лаурентис. И секрет — не только в ингредиентах. Об этом она рассказала изданию Sheknows.

Обычно мы не обращаем внимания на сорт картофеля, из которого готовим пюре, однако это имеет большое значение. Лучше всего для этого блюда выбирать красновато-коричневый картофель.

Также у вас должен быть под рукой чеснок, масло, сливочный сыр маскарпоне, пармезан и куриный бульон.

Шеф-повар советует варить картофель вместе с небольшим количеством масла и чеснока.

Как только картофель приготовится, его нужно смешать со сливочным сыром маскарпоне комнатной температуры.

Далее в пюре добавляют тертый пармезан, куриный бульон и масло. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.

"Ключ к успеху — аккуратно добавлять ингредиенты в картофель. Если все бросить сразу, то он станет липким, а вот если все сделать правильно, то картофельное пюре получится просто фантастическим", — рассказала шеф-повар.

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