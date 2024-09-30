Вишукане картопляне пюре: секрети смачного гарніру від шеф-кухаря

Картопляне пюре люблять майже всі. Але можна і таку звичну страву приготувати цікавим способом.

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Картопляне пюре – мабуть, найпопулярніший домашній гарнір. Його просто приготувати, він смакує і до м'яса і до риби, та є і самостійною стравою, якщо додати до нього овочів. Ця страва відмінно підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу. І навіть таку звичну страву можна приготувати за цікавим рецептом.

Що можна додати до картопляного пюре, розповіла американська шеф-кухарка Джада Де Лаурентіс. І секрет – не лише в інгредієнтах. Про це вона розповіла виданню Sheknows.

Зазвичай ми не звертаємо уваги на сорт картоплі, з якої готуємо пюре, однак це має неабияке значення. Найкраще для цієї страви обирати червонувато-коричневу картоплю.

Також у вас має бути під рукою часник, олія, вершковий сир маскарпоне, пармезан і курячий бульйон.

Шеф-кухарка радить варити картоплю разом із невеликою кількістю олії та часнику.

Щойно картопля приготується, її потрібно змішати з вершковим сиром маскарпоне кімнатної температури.

Далі у пюре додають тертий пармезан, курячий бульйон та олію. Всі інгредієнти ретельно перемішуємо.

"Ключ до успіху – акуратно додавати інгредієнти в картоплю. Якщо все кинути одразу, то вона стане липкою, а от якщо все зробити правильно, то картопляне пюре вийде просто фантастичним", – розповіла шеф-кухарка.

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