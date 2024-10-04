Мясные пальчики с грибами: рецепт очень вкусного и сытного блюда

В качестве гарнира к таким рулетам можно подавать пюре, рис, булгур, гречку и др.

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Если не знаете, чем вкусным порадовать своих родных гурманов, приготовьте для них мясные пальчики с грибами. Рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан и детально показала, как их сделать. Такая вкуснятина никого не оставит равнодушными, и ее можно смело ставить на праздничный стол.

Мясные пальчики с грибами

Ингредиенты:

свиной биток – 1 кг;

шампиньоны – 500 гр;

лук среднего размера – 2 шт;

чеснок – 2 зубчика;

яйца – 2 шт;

панировочные сухари – 150 гр;

растительное масло для жарки;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить начинку. Лук, чеснок и грибы мелко нарезать, обжарить на растительном масле на сковороде вместе с грибами и чесноком до золотистого цвета.

Пока начинка жарится, подготовим мясо. Срезать жир, пленочки и порезать тонкими слайсами. Каждый слайс отбить, как на отбивные. Если кусок мяса большой – то нужно разрезать на две части, посолить и поперчить. На край мяса выложить ложку начинки и завернуть рулетиком, захватывая края. Так начинить все отбивные.

Небольшое количество масла разогреть в сковороде. Каждый рулетик обвалять в яйце, затем – в панировочных сухарях и отправить на сковородку. Жарим на среднем огне (ближе к сильному) до золотистости по одной минуте с каждой стороны.

Затем огонь убавить до минимального и томить пальчики од крышкой еще 40 минут.

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