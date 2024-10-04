М'ясні пальчики з грибами: рецепт дуже смачної та ситної страви

Як гарнір до таких рулетів можна подавати пюре, рис, булгур, гречку тощо.

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Якщо не знаєте, чим смачним порадувати своїх рідних гурманів, приготуйте для них м'ясні пальчики з грибами. Рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан і детально показала, як їх зробити. Така смакота нікого не залишить байдужими, і її можна сміливо ставити на святковий стіл.

М'ясні пальчики з грибами

Інгредієнти:

свинячий биток — 1 кг;

печериці — 500 г;

цибуля середнього розміру — 2 шт;

часник — 2 зубчики;

яйця — 2 шт;

панірувальні сухарі — 150 г;

рослинна олія для смаження;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати начинку. Цибулю, часник і гриби дрібно нарізати, обсмажити на олії на сковорідці разом із грибами та часником до золотистого кольору.

Поки начинка смажиться, підготуємо м'ясо. Зрізати жир, плівочки та порізати тонкими слайсами. Кожен слайс відбити, як на відбивні. Якщо шматок м'яса великий — то потрібно розрізати на дві частини, посолити та поперчити. На край м'яса викласти ложку начинки і загорнути рулетиком, захоплюючи краї. Так начинити всі відбивні.

Невелику кількість олії розігріти в сковорідці. Кожен рулетик обваляти в яйці, потім — у панірувальних сухарях і відправити на сковорідку. Смажимо на середньому вогні (ближче до сильного) до золотистості по одній хвилині з кожного боку.

Потім вогонь зменшити до мінімального і томити пальчики під кришкою ще 40 хвилин.

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