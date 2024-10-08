Не только крем и сыворотка: 5 лучших продуктов для чистой и здоровой кожи

В надежде стать обладательницей идеальной кожи мы наносим ежедневные увлажняющие средства и сыворотки. Однако есть еще одна истина, о которой мы часто забываем: пища также может оказывать огромное влияние на качество нашей кожи.

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Удивительно, но внеся небольшие изменения в питание, мы можем увеличить шансы иметь чистую, здоровую кожу. Подобно тому, как одни продукты могут ухудшить состояние кожи, другие могут облегчить и улучшить. Об пишет Real Simple.

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"Продукты, богатые цинком, такие как семена тыквы, чечевица, фасоль и кешью, также поддерживают здоровье кожи, регулируя выработку жира и уменьшая воспаление", — объясняет диетолог Каролина Шнайдер. Продукты, богатые цинком, могут быть особенно полезны для лечения дисбаланса гормонов, которые, как правило, раздражают кожу. "Цинк играет роль в контроле выработки жира, поскольку он снижает количество мужских гормонов (андрогенов), которые могут способствовать появлению прыщей и жирной кожи".

С изменением цвета и рубцеванием также можно бороться с помощью продуктов, особенно тех, в которых высокое содержание антиоксидантов, белка и витамина С. "Такие продукты, как черника, малина, капуста, шпинат, брокколи и морковь, снижают окислительный стресс, связанный с нарушениями пигментации кожи, такими как мелазма", — объясняет Шнайдер. Дерматологи назвали пять лучших продуктов, которые помогут вам улучшить состояние кожи.

Жирная рыба

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По словам дипломированного диетолога Холидей Дарем, жирная рыба, такая как лосось и сардины, богата противовоспалительными компонентами.

"Омега-3 играют роль в поддержании липидного барьера кожи, что может иметь решающее значение для увлажнения и защиты от вредного воздействия окружающей среды", — объясняет она. Независимо от того, добавлена ​​ли она в салат или медленно обжарена с брокколи, жирная рыба — это превосходная пища для очищения кожи.

Помидоры

Они не только вкусны и универсальны, употребление томатов может также улучшить текстуру кожи, по словам дерматолога доктора Макрен Алексиадес . "Ликопин, содержащийся в томатах, доказано улучшает текстуру и качество кожи", — объясняет она. Хотя наши тела уязвимы к окислительному стрессу, также известному как дисбаланс антиоксидантов, ликопин может уменьшить физические побочные эффекты и улучшить общее состояние кожи.

Грецкие орехи

"Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами и цинком, которые имеют решающее значение для здоровья кожи", — говорит Дарем. "Омега-3 могут помочь сохранить барьер влаги в коже, в то время как цинк важен для ее заживления". Они также легко переносимы и идеально подходят для перекуса на ходу. Добавьте горсть грецких орехов к завтраку, обеду или ужину и обратите внимание, как со временем текстура вашей кожи станет более гладкой.

Болгарский перец

Фото: Freepik

В организме содержится огромное количество коллагена, и в сочетании с продуктами, богатыми витамином С, мы можем еще больше увеличить его выработку. В одной чашке измельченного болгарского перца содержится больше витамина С, чем требуется для наших ежедневных потребностей. "Каротиноиды в болгарском перце, такие как бета-каротин, также помогают защищать от солнечных лучей, сохраняя кожу здоровой и более яркой", — отмечает Шнайдер.

Семена подсолнечника

Питательные продукты не только помогают нам добиться чистой кожи — они также могут защитить ее от вредного воздействия окружающей среды. "Семечки подсолнечника богаты витамином Е, мощным антиоксидантом, помогающим защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды и способствующим заживлению и регенерации кожи", — говорит Дарем.

Полезные советы для чистой кожи

Фото: Freepik

Увлажняйте. Вода — один из самых эффективных способов добиться чистой и здоровой кожи. "Употребление большого количества воды, по крайней мере половины веса вашего тела в унциях, помогает поддерживать влажность кожи и выводить токсины", — говорит Шнайдер. Включая эти вкусные продукты в свой рацион, не забывайте о поддержании водного баланса.

Ешьте сезонно. В идеальном мире овощи должны быть свежими в течение всего сезона. Вот почему, по словам доктора Алексиадеса, важно есть фрукты и овощи в пик их сезона. Например, употребляйте свежие ягоды все лето, а зимой выбирайте овощи, пригодные для холодной погоды, например, шпинат и капуста.

Избегайте молочки. Для того чтобы иметь чистую кожу, не обязательно совсем отказываться от молочных продуктов, но снижение их потребления может помочь вам избежать гормонального дисбаланса. Кроме того, молочные продукты содержат большое количество углеводов, которые могут раздражать сальные железы нашей кожи.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту