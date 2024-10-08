Не тільки крем і сироватка: 5 найкращих продуктів для чистої та здорової шкіри

Сподіваючись стати володаркою ідеальної шкіри, ми наносимо щоденні зволожувальні засоби та сироватки. Однак є ще одна істина, про яку ми часто забуваємо: їжа також може мати величезний вплив на якість нашої шкіри.

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Дивно, але невеликі зміни в харчуванні можуть суттєво збільшити шанси мати чисту, здорову шкіру. Подібно до того, як одні продукти можуть погіршити стан шкіри, інші можуть полегшити і поліпшити. Про пише Real Simple.

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"Продукти, багаті на цинк, як-от насіння гарбуза, сочевиця, квасоля та кеш'ю, також підтримують здоров'я шкіри, регулюючи вироблення жиру і зменшуючи запалення", — пояснює дієтологиня Кароліна Шнайдер. Продукти, багаті на цинк, можуть бути особливо корисними для лікування дисбалансу гормонів, які, як правило, подразнюють шкіру. "Цинк відіграє роль у контролі вироблення жиру, оскільки він знижує кількість чоловічих гормонів (андрогенів), які можуть сприяти появі прищів і жирної шкіри".

Зі зміною кольору і рубцюванням також можна боротися за допомогою продуктів, особливо тих, у яких високий вміст антиоксидантів, білка і вітаміну С. "Такі продукти, як чорниця, малина, капуста, шпинат, броколі та морква, знижують окислювальний стрес, пов'язаний з порушеннями пігментації шкіри, такими як мелазма", — пояснює Шнайдер. Дерматологи назвали п'ять найкращих продуктів, які допоможуть вам поліпшити стан шкіри.

Жирна риба

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За словами дипломованого дієтолога Холідей Дарем, жирна риба, така як лосось і сардини, багата на протизапальні компоненти.

"Омега-3 відіграють роль у підтримці ліпідного бар'єру шкіри, що може мати вирішальне значення для зволоження і захисту від шкідливого впливу навколишнього середовища", — пояснює вона. Незалежно від того, додана вона в салат чи повільно обсмажена з броколі, жирна риба — це чудова їжа для очищення шкіри.

Помідори

Вони не тільки смачні й універсальні, вживання томатів може також поліпшити текстуру шкіри, за словами дерматолога доктора Макрен Алексіадес . "Лікопін, що міститься в томатах, доведено покращує текстуру та якість шкіри", — пояснює вона. Хоча наші тіла вразливі до окислювального стресу, також відомого як дисбаланс антиоксидантів, лікопін може зменшити фізичні побічні ефекти та покращити загальний стан шкіри.

Волоські горіхи

"Волоські горіхи багаті на омега-3 жирні кислоти і цинк, які мають вирішальне значення для здоров'я шкіри", — каже Дарем. "Омега-3 можуть допомогти зберегти бар'єр вологи в шкірі, тоді як цинк важливий для її загоєння". Вони також легко переносяться й ідеально підходять для перекусу на ходу. Додайте жменю волоських горіхів до сніданку, обіду або вечері і зверніть увагу, як з часом текстура вашої шкіри стане більш гладкою.

Болгарський перець

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В організмі міститься величезна кількість колагену, і в поєднанні з продуктами, багатими на вітамін С, ми можемо ще більше збільшити його вироблення. В одній чашці подрібненого болгарського перцю міститься більше вітаміну С, ніж потрібно для наших щоденних потреб. "Каротиноїди в болгарському перці, такі як бета-каротин, також допомагають захищати від сонячних променів, зберігаючи шкіру здоровою і більш яскравою", — зазначає Шнайдер.

Насіння соняшнику

Поживні продукти не тільки допомагають нам домогтися чистої шкіри — вони також можуть захистити її від шкідливого впливу навколишнього середовища. "Насіння соняшнику багате на вітамін Е, потужний антиоксидант, що допомагає захистити шкіру від шкідливого впливу довкілля і сприяє загоєнню та регенерації шкіри", — каже Дарем.

Корисні поради для чистої шкіри

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Зволожуйте. Вода — один з найефективніших способів домогтися чистої і здорової шкіри. "Вживання великої кількості води, принаймні половини ваги вашого тіла в унціях, допомагає підтримувати вологість шкіри і виводити токсини", — каже Шнайдер. Включаючи ці смачні продукти до свого раціону, не забувайте про підтримання водного балансу.

Їжте сезонно. В ідеальному світі овочі мають бути свіжими протягом усього сезону. Ось чому, за словами доктора Алексіадеса, важливо їсти фрукти та овочі в пік їхнього сезону. Наприклад, вживайте свіжі ягоди все літо, а взимку обирайте овочі, придатні для холодної погоди, наприклад, шпинат і капусту.

Уникайте молочки. Для того щоб мати чисту шкіру, не обов'язково зовсім відмовлятися від молочних продуктів, але зниження їх споживання може допомогти вам уникнути гормонального дисбалансу. Крім того, молочні продукти містять велику кількість вуглеводів, які можуть подразнювати сальні залози нашої шкіри.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця