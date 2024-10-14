Сытное и простое блюдо, которое всегда получается: рецепт фаршированных перцев

Фаршированный перец — это уже почти классическое блюдо. И его просто приготовить.

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Перцы с фаршем из мяса и риса – это альтернатива голубцам, когда не хочется возиться с капустными листами. Рецепт предельно прост. Но можно немного добавить специй и ингредиентов в начинку. Фокус расскажет, как их приготовить.

Фаршированные перцы

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

сладкий перец — 8 штук;

рис — 200 г;

морковь — 200 г;

три луковицы;

сметана — 100 г;

томатная паста — 3 ст. л.;

соль, молотый черный перец, растительное масло.

Лук мелко нарежьте, морковку натрите на крупной терке. Половину лука и моркови обжарьте на сковороде. Рис отварите до полуготовности. Смешайте рис с мясным фаршем и жаренными луком и морковкой. Посолите и поперчите. У перца срежьте верхушку и очистите его от семян. Начините перец фаршем. Смешайте сметану с томатной пастой. Посолите и поперчите по вкусу. Полученную массу выложите на дно кастрюли, добавьте оставшуюся половину тертой моркови и лука и перемешайте.

Сверху выложите перцы и залейте водой ровно на высоту половины перца. И тушите под крышкой на среднем огне 40 минут. Фаршированные перцы готовы.

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