Ситна і проста страва, яка завжди виходить: рецепт фаршированих перців
Фарширований перець — це вже майже класична страва. І її просто приготувати.
Перці з фаршем із м'яса та рису — це альтернатива голубцям, коли не хочеться возитися з капустяними листами. Рецепт гранично простий. Але можна трохи додати спецій та інгредієнтів у начинку. Фокус розповість, як їх приготувати.
Фаршировані перці
Інгредієнти:
фарш — 500 г;
солодкий перець — 8 штук;
рис — 200 г;
морква — 200 г;
три цибулини;
сметана — 100 г;
томатна паста — 3 ст. л;
сіль, мелений чорний перець, рослинна олія.
Цибулю дрібно наріжте, морквину натріть на крупній тертці. Половину цибулі та моркви обсмажте на сковороді. Рис відваріть до напівготовності. Змішайте рис із м'ясним фаршем і смаженими цибулею та морквою. Посоліть і поперчіть. У перцю зріжте верхівку й очистіть його від насіння. Начиніть перець фаршем. Змішайте сметану з томатною пастою. Посоліть і поперчіть за смаком. Отриману масу викладіть на дно каструлі, додайте половину тертої моркви та цибулі, що залишилася, і перемішайте.
Зверху викладіть перці та залийте водою рівно на висоту половини перцю. І тушкуйте під кришкою на середньому вогні 40 хвилин. Фаршировані перці готові.
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