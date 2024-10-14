Ситна і проста страва, яка завжди виходить: рецепт фаршированих перців

Фарширований перець — це вже майже класична страва. І її просто приготувати.

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Перці з фаршем із м'яса та рису — це альтернатива голубцям, коли не хочеться возитися з капустяними листами. Рецепт гранично простий. Але можна трохи додати спецій та інгредієнтів у начинку. Фокус розповість, як їх приготувати.

Фаршировані перці

Інгредієнти:

фарш — 500 г;

солодкий перець — 8 штук;

рис — 200 г;

морква — 200 г;

три цибулини;

сметана — 100 г;

томатна паста — 3 ст. л;

сіль, мелений чорний перець, рослинна олія.

Цибулю дрібно наріжте, морквину натріть на крупній тертці. Половину цибулі та моркви обсмажте на сковороді. Рис відваріть до напівготовності. Змішайте рис із м'ясним фаршем і смаженими цибулею та морквою. Посоліть і поперчіть. У перцю зріжте верхівку й очистіть його від насіння. Начиніть перець фаршем. Змішайте сметану з томатною пастою. Посоліть і поперчіть за смаком. Отриману масу викладіть на дно каструлі, додайте половину тертої моркви та цибулі, що залишилася, і перемішайте.

Зверху викладіть перці та залийте водою рівно на висоту половини перцю. І тушкуйте під кришкою на середньому вогні 40 хвилин. Фаршировані перці готові.

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