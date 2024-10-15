Зама: как приготовить вкуснейший молдавский суп

Процесс приготовления этого блюда весьма скурпулезный, но результат приятно удивит своим вкусом и ароматом.

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Зама – традиционное блюдо молдавской кухни, которое представляет собой суп из домашней курицы с домашней лапшой и овощами, имеет приятный, легкий вкус и аромат. Рекомендуем вам приготовить его для своих родных на обед или ужин по рецепту из блога "Простая кулинария. Рецепты". Его можно подавать как на обед, так и на ужин, поскольку он не "грузит" желудок и не оставляет чувство тяжести.

Молдавский суп зама

Ингредиенты:

курица – 1 кг;

лук – 2 шт;

морковь – 2 шт;

болгарский перец – 1 шт;

любисток – по вкусу. Его можно использовать как свежий, так и засушенный. Если не удастся найти, хорошая альтернатива – листья сельдерея.

петрушка – 2 веточки;

укроп – 2 веточки;

лавровый лист;

черный перец, соль – по вкусу;

квас из отрубей – по вкусу. Его можно заменить лимонным соком.

Для лапши:

яйцо – 1 шт;

мука – 100 гр (+ 20 гр для подсыпки);

соль.

Способ приготовления:

Курицу положить в кастрюлю, залить водой, добавить одну морковь, одну луковицу, лавровый лист, перец горошком, соль и поставить вариться примерно на час. Если курица домашняя, процесс варки будет длиннее.

Пока варится курица, готовим лапшу. Яйцо смешать с солью и мукой. Тесто должно получиться очень упругим. Вымешивать его 4-5 минут, накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 20-30 минут.

Раскатать тесто в тонкий пласт, присыпать мукой, обрезать края, сложить и нарезать полосками.

Все овощи (морковку, перец и лук) порезать соломкой.

Когда мясо будет готово, достать его, отделить от кости (по желанию) и вернуть в бульон. Бульон также, по желанию, можно процедить.

Поставить кастрюлю на плиту, и как только бульон закипит, добавить морковь, лук, перец. Прикрыть крышкой и варить около 7 минут на маленьком огне.

Затем добавить лапшу и, помешивая, готовить еще примерно 3-4 минуты.

Важный ингредиент – это квас из отрубей. Он прибавит кислинку блюду, но если его нет, то нужно добавить лимонный сок (по вкусу).

С веточки любистка или сельдерея оборвать листья, нарубить их мелко. Главное – не переборщить, потому что может дать горький привкус. Если же добавить его меньше – не будет нужного аромата.

Так же нарезать петрушку, укроп и добавить всю зелень в суп.

Накрыть кастрюлю крышкой и выключить огонь.

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