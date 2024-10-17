Получаются хрустящими и вкусными: рецепт маринованных огурцов с горчицей

У каждого наверняка есть свій любимый рецепт маринованных огурцов, но всегда можно попробовать что-то новое.

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Маринованные огурчики — самое приятное дополнение к зимному меню. Рецептов соленых и маринованных огурцов существует очень много и в эту копилку всегда можно добавить еще парочку. Как приготовить вкусные огурцы с горчицей, расскажет Фокус.

Маринованные огурцы с горчицей

Ингредиенты:

огурцы — 2 кг;

вода — 2 л;

соль — 100 г;

сахар — 200 г;

черный перец горошком – пять горошин;

черный душистый перец – пять горошин;

лавровый лист — 5 штук;

зернистая горчица — 2 ст. л.;

уксус 9% — 200 мл.

Подготовьте огурцы. Крупные можно разрезать напополам, или на три части, отрежьте кончики. Закипятите воду, добавьте все специи, соль и сахар, снова доведите до кипения. Положите огурцы в маринад. Как только огурцы поменяют цвет, поварите их еще пару минут, а потом разложите по стерилизованным банкам и залейте маринадом. Храните в темном и сухом месте.

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