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Еда

Получаются хрустящими и вкусными: рецепт маринованных огурцов с горчицей

Маринованные огурцы с горчицей, маринованные огурцы, как приготовить маринованные огурцы
Фото: Getty Images | Маринованные огурцы с горчицей

У каждого наверняка есть свій любимый рецепт маринованных огурцов, но всегда можно попробовать что-то новое.

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Маринованные огурчики — самое приятное дополнение к зимному меню. Рецептов соленых и маринованных огурцов существует очень много и в эту копилку всегда можно добавить еще парочку. Как приготовить вкусные огурцы с горчицей, расскажет Фокус.

Маринованные огурцы с горчицей

Ингредиенты:

  • огурцы — 2 кг;
  • вода — 2 л;
  • соль — 100 г;
  • сахар — 200 г;
  • черный перец горошком – пять горошин;
  • черный душистый перец – пять горошин;
  • лавровый лист — 5 штук;
  • зернистая горчица — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 200 мл.

Подготовьте огурцы. Крупные можно разрезать напополам, или на три части, отрежьте кончики. Закипятите воду, добавьте все специи, соль и сахар, снова доведите до кипения. Положите огурцы в маринад. Как только огурцы поменяют цвет, поварите их еще пару минут, а потом разложите по стерилизованным банкам и залейте маринадом. Храните в темном и сухом месте.

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