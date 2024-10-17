Получаются хрустящими и вкусными: рецепт маринованных огурцов с горчицей
У каждого наверняка есть свій любимый рецепт маринованных огурцов, но всегда можно попробовать что-то новое.
Маринованные огурчики — самое приятное дополнение к зимному меню. Рецептов соленых и маринованных огурцов существует очень много и в эту копилку всегда можно добавить еще парочку. Как приготовить вкусные огурцы с горчицей, расскажет Фокус.
Маринованные огурцы с горчицей
Ингредиенты:
- огурцы — 2 кг;
- вода — 2 л;
- соль — 100 г;
- сахар — 200 г;
- черный перец горошком – пять горошин;
- черный душистый перец – пять горошин;
- лавровый лист — 5 штук;
- зернистая горчица — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 200 мл.
Подготовьте огурцы. Крупные можно разрезать напополам, или на три части, отрежьте кончики. Закипятите воду, добавьте все специи, соль и сахар, снова доведите до кипения. Положите огурцы в маринад. Как только огурцы поменяют цвет, поварите их еще пару минут, а потом разложите по стерилизованным банкам и залейте маринадом. Храните в темном и сухом месте.
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