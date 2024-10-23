Без золота и трюфелей: новые тренды в еде для ценителей высокой кухни

Теперь в кулинарии мода на тихую роскошь. Так что модные рестораны отказываются от говядины вагю, фуа-гра и золотой фольги.

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Если вы ценитель высокой кухни, и думаете об изысканных блюдах, то, вероятно, вам на ум приходят икра, говядина вагю и фуа-гра. Но так же, как ваниль и арахисовое масло являются стандартом в каждом магазине мороженого, эти символы изысканной кухни в последние годы подвергались критике за то, что их использовали слишком часто, украшая трюфельной стружкой и сусальным золотом все подряд: от мороженого до бургеров. О новых трендах пишет South China Morning Post.

Так же как моду можно разделить на броские вещи и "тихую роскошь", так же можно разделить и невероятно дорогие ингредиенты.

Японские помидоры, появившиеся в результате тайфуна

Японцы преуспели в том, чтобы привнести тихую роскошь в высококачественные продукты с той же утонченной грацией и достоинством, которые можно найти в других аспектах их культуры. Одним из примеров является японские помидоры с исключительным вкусом. Они появились благодаря блуждающему тайфуну, который обрушился на японский остров Шикоку в 1970 году. Легенда гласит, что после шторма недалеко от города Коти прорвало плотину и затопило томатную ферму соленой водой. Не в состоянии впитать столько воды, сколько они обычно впитывали, томаты стали меньше, плотнее и намного, намного слаще.

Они сразу же стали хитом, и японцы предпочитают есть их сырыми из-за их естественной сладости: они содержат вдвое больше сахара, чем обычные помидоры. Сегодня эти помидоры выращивают на открытом воздухе в приморском регионе Сетучи, а также в современных теплицах по всей стране. Цены на фруктовые томаты могут быть в три-шесть раз выше, чем на среднестатистические помидоры в супермаркете, в зависимости от сорта, к которому относятся "Амела", "Токутани" и "Мегуми Тайе".

Рис кошихикари

Еще один ценный японский ингредиент — это рис кошихикари. Созданный в 1956 году путем скрещивания двух сортов риса Japonica, этот сорт известен своим исключительным вкусом, текстурой и ароматом.

Кошихикари идеален для суши Фото: pexels.com

Выращиваемый в основном в префектуре Ниигата, рис кошихикари славится своей липкостью и удивительно нежной текстурой, что делает его идеальным для суши и других японских блюд.

Угорь унаги

Унаги, или пресноводный угорь, — еще одно японское лакомство, которое отлично сочетается с рисом. Хотя сам по себе унаги не является редким ингредиентом, знатоки предпочитают дикого унаги, выловленного в горных ручьях Японии. Он более постный и дороже обычного угря в два раза.

Угорь унаги Фото: Anatoly Michaello

Его традиционно готовят методом кабаяки: жарят на углях и поливают сладким соусом таре на основе сои.

Овощная икра

Среди самых тихих и непритязательных роскошных ингредиентов — овощные деликатесы. Благодаря своей хрустящей текстуре и тонкой сладости горох-слеза часто добавляют в закуски, а его яркий зеленый оттенок добавляет визуальную привлекательность.

Горошек-слеза Фото: South China Morning Post

Этот ценный горошек, также известный как "овощная икра", нужно собирать на рассвете, и он теряет большую часть своей сладости всего через два дня, требуя быстрой транспортировки и деликатного обращения — на кухне часто тратят целую смену на то, чтобы извлечь зеленые жемчужины из стручков, — чтобы они попали на тарелку обедающего в нужное время.

Белая спаржа

В отличие от своего зеленого аналога, белая спаржа выращивается под землей, защищенной от солнечного света, чтобы предотвратить выработку хлорофилла. Это дает нежные, мягкие на вкус стебли, которые прекрасно сочетаются с различными французскими соусами.

Виды спаржи Фото: intofinland.ru

В изысканных ресторанах белую спаржу часто подают на гриле или обжаренной, сбрызнутой нежным голландским соусом или вместе с богатыми блюдами из морепродуктов.

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