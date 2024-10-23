По старинному румынскому рецепту: как приготовить тушеную капусту с копченостями в духовке

В список ингредиентов входят специи, которые придают этому блюду особенный вкус.

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Тушеная капуста с копченостями в духовке – традиционное румынское блюдо. Его принято подавать, когда похолодает и оно отлично согревает. Блюдо готовится из простых, но ароматных ингредиентов. Рецептом поделились на сайте Click.

Тушеная капуста с копченостями в духовке

Ингредиенты:

1 большая капуста (около 1,5–2 кг);

500 г копченого мяса (копченая ветчина, ребрышки или копченая колбаса);

2–3 столовые ложки смальца (или 4–5 столовых ложек масла, если вы предпочитаете более легкий вариант);

1 большая луковица, мелко нарезанная;

2–3 столовые ложки томатной пасты или 200 мл томатного сока;

1 столовая ложка сладкой паприки;

1 лавровый лист;

соль и перец по вкусу, сушеный тимьян (по желанию) и свежий нарезанный укроп для украшения.

Первым делом подготавливаем капусту. Удалите внешние листья и нарежьте капусту как можно мельче. Посыпьте капусту солью и хорошо потрите ее, чтобы она стала мягче. Оставьте на 10–15 минут, чтобы соль проникла в листья и их было легче готовить.

Пока капуста отдыхает, приготовьте мясо. Если вы используете копченую грудинку или короткие ребрышки, нарежьте их небольшими кусочками. Если вы выбрали копченую колбасу, нарежьте кружочками. Слегка обжарьте мясные ингредиенты на сале до золотистого цвета и переложите на тарелку.

В ту же сковороду, на которой вы жарили копченое мясо, добавьте нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности. Добавьте нарезанную капусту и хорошо перемешайте, давая ей обжариться на сале, время от времени помешивая. После того, как капуста начнет размягчаться и уменьшаться в объеме, добавьте томатную пасту или томатный сок, паприку, лавровый лист и тимьян (если используете). Дать всему покипеть на медленном огне 10–15 минут, периодически помешивая.

После добавьте мясо. Все хорошо перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу. Если вы чувствуете, что капусте не хватает жидкости, можно добавить немного воды или мясного бульона.

Переложите все в жаропрочную форму или противень. Накройте форму крышкой или алюминиевой фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Дайте капусте готовится около 45 минут. В течение последних 10 минут снимите крышку или фольгу, чтобы капуста приобрела слегка хрустящую корочку.

Достав тушеную капусту из духовки, дайте ей постоять несколько минут перед подачей на стол. Посыпьте сверху свежим нарезанным укропом для большей свежести и подавайте с теплой полентой или свежим домашним хлебом.

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