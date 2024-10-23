За старовинним румунським рецептом: як приготувати тушковану капусту з копченостями в духовці

До списку інгредієнтів входять спеції, які надають цій страві особливого смаку.

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Тушкована капуста з копченостями в духовці — традиційна румунська страва. Її заведено подавати, коли похолодає і вона чудово зігріває. Страву готують із простих, але ароматних інгредієнтів. Рецептом поділилися на сайті Click.

Тушкована капуста з копченостями в духовці

Інгредієнти:

1 велика капуста (приблизно 1,5–2 кг);

500 г копченого м'яса (копчена шинка, реберця або копчена ковбаса);

2–3 столові ложки смальцю (або 4–5 столових ложок олії, якщо ви віддаєте перевагу легшому варіанту);

1 велика цибулина, дрібно нарізана;

2–3 столові ложки томатної пасти або 200 мл томатного соку;

1 столова ложка солодкої паприки;

1 лавровий лист;

сіль і перець за смаком, сушений чебрець (за бажанням) і свіжий нарізаний кріп для прикраси.

Насамперед готуємо капусту. Видаліть зовнішнє листя і наріжте капусту якомога дрібніше. Посипте капусту сіллю і добре потріть її, щоб вона стала м'якшою. Залиште на 10–15 хвилин, щоб сіль проникла в листя і його було легше готувати.

Поки капуста відпочиває, приготуйте м'ясо. Якщо ви використовуєте копчену грудинку або короткі реберця, наріжте їх невеликими шматочками. Якщо ви вибрали копчену ковбасу, наріжте кружечками. Злегка обсмажте м'ясні інгредієнти на салі до золотистого кольору і перекладіть на тарілку.

У ту саму сковорідку, на якій ви смажили копчене м'ясо, додайте нарізану цибулю й обсмажте її до прозорості. Додайте нарізану капусту і добре перемішайте, даючи їй обсмажитися на салі, час від часу помішуючи. Після того, як капуста почне розм'якшуватися і зменшуватися в об'ємі, додайте томатну пасту або томатний сік, паприку, лавровий лист і чебрець (якщо використовуєте). Дати всьому покипіти на повільному вогні 10–15 хвилин, періодично помішуючи.

Після додайте м'ясо. Усе добре перемішайте і приправте сіллю та перцем за смаком. Якщо ви відчуваєте, що капусті не вистачає рідини, можна додати трохи води або м'ясного бульйону.

Перекладіть усе в жароміцну форму або деко. Накрийте форму кришкою або алюмінієвою фольгою і поставте в розігріту до 180°C духовку. Дайте капусті готуватися близько 45 хвилин. Протягом останніх 10 хвилин зніміть кришку або фольгу, щоб капуста набула злегка хрусткої скоринки.

Діставши тушковану капусту з духовки, дайте їй постояти кілька хвилин перед подачею на стіл. Посипте зверху свіжим нарізаним кропом для більшої свіжості та подавайте з теплою полентою або свіжим домашнім хлібом.

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