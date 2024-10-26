Намазка из тыквы: рецепт с сыром фета (видео)

Такая намазка отлично подходит для крекеров, или тостов.

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Нежный крем с тыквой и соленым сыром вроде феты, или брынзы – это вкусная сезонная закуска. Ее можно подавать в тарталетках, или на хрустящих хлебцах. Тыквенная намазка хорошо сочетается с сырными тарелками, а также с виноградом, орехами или свежими грушами. Это отличная основа для бутербродов, очень хорошо сочетается с жареным беконом. Рецептом поделились на сайте Corina Ureche.

Наступил сезон тыквы, ее в изобилии можно найти на рынках и в супермаркетах. И все кулинары рекомендуют насладиться всеми ее преимуществами. Помимо восхитительного аромата, тыква обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. И хорошо то, что существует множество рецептов с тыквой. Тыква хорошо сочетается с козьим или овечьим сыром, с медом и тимьяном. Чеснок в этом рецепте не обязателен, но с ним получается вкусно.

Намазка с тыквой и сыром

Ингредиенты:

800 г свежей тыквы;

200 г сыра фета (или козьего сыра);

1 чайная ложка меда;

1 небольшой зубчик чеснока (по желанию);

сушеный тимьян;

соль;

оливковое масло.

для подачи: тыквенные семечки, зеленый лук, хлопья перца чили, оливковое масло, хрустящий бекон и др.

Возьмите половинку тыквы баттернат, или как еще называют, мускатной тыквы, она отличается от других своей формой: эта тыква похожа на бутылку. Она лучше всего подходит для таких блюд из-за своей плотной мякоти. Положите в форму для запекания, посыпьте тимьяном, сбрызните оливковым маслом. И запекайте при 170 градусах до мягкости. После выскребите мякоть ложкой в миску. Измельчите блендером мякоть тыквы вместе с зубчиком чеснока, жидким медом и сыром фета. Посолите по вкусу и подавайте с добавками по своему вкусу.

В такой крем можно макать морковные палочки, или стебли сельдерея. Экспериментируйте и этот рецепт точно станет вашим любимым.

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