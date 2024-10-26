Намазка з гарбуза: рецепт із сиром фета (відео)
Така намазка чудово підходить для крекерів, або тостів.
Ніжний крем із гарбузом та солоним сиром на кшталт фети, чи бринзи — це смачна сезонна закуска. Її можна подавати в тарталетках, або на хрустких хлібцях. Гарбузова намазка добре смакує з сирними тарілками, а також з виноградом, горіхами чи свіжими грушами. Це чудова основа для бутербродів, дуже добре поєднується зі смаженим беконом. Рецептом поділилися на сайті Corina Ureche.
Настав сезон гарбуза, його вдосталь можна знайти на ринках і в супермаркетах. І всі кулінари рекомендують насолодитися всіма його перевагами. Крім чудового аромату, гарбуз має протизапальні, антиоксидантні властивості. І добре те, що існує безліч рецептів із гарбузом. Гарбуз добре поєднується з козячим або овечим сиром, з медом і чебрецем. Часник у цьому рецепті не обов'язковий, але з ним виходить смачно.
Намазка з гарбузом і сиром
Інгредієнти:
- 800 г свіжого гарбуза;
- 200 г сиру фета (або козячого сиру);
- 1 чайна ложка меду;
- 1 невеликий зубчик часнику (за бажанням);
- сушений чебрець;
- сіль;
- оливкова олія.
- для подачі: гарбузове насіння, зелена цибуля, пластівці перцю чилі, оливкова олія, хрусткий бекон тощо.
Візьміть половинку гарбуза баттернат, або як ще називають, мускатного гарбуза, він відрізняється від інших своєю формою: цей гарбуз схожий на пляшку. Він найкраще підходить для таких страв через свою щільну м'якоть. Покладіть у форму для запікання, посипте чебрецем, збризніть оливковою олією. І запікайте за 170 градусів до м'якості. Після вишкребіть м'якоть ложкою в миску. Подрібніть блендером м'якоть гарбуза разом із зубчиком часнику, рідким медом і сиром фета. Посоліть за смаком і подавайте з добавками на свій смак.
У такий крем можна вмочати морквяні палички, або стебла селери. Експериментуйте і цей рецепт точно стане вашим улюбленим.
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