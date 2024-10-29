Домашний куриный паштет: рецепт с тайным ингредиентом, который придаст блюду особенный вкус

Куриный паштет это очень простое блюдо. Но его легко можно сделать более изысканным.

Related video

Куриный паштет из печени – вкусное, полезное и очень простое блюдо, которое можно приготовить дома. Это отличная альтернатива паштетам из магазина, которые часто содержат вредные для здоровья консерванты и добавки. Домашний куриный паштет может быть адаптирован по вашему вкусу. Рецептом поделились на сайте Click.

Домашний куриный паштет

Ингредиенты:

500 г свежей куриной печени;

1 большая луковица, мелко нарезанная;

2 зубчика чеснока;

100 г сливочного масла (плюс 50 г для украшения);

1 чайная ложка оливкового масла;

1 столовая ложка сливок (по желанию);

соль и перец по вкусу;

специи на ваш выбор: тимьян, мускатный орех, зеленый перец, лавровый лист;

50 мл коньяка или белого вина – тот ингредиент, который придаст вашему паштету безупречный вкус.

Начните с того, что перебирите кусочки куриной печени, удалив жир и пленки. Хорошо промойте печенку под холодной водой и выложите на бумажное полотенце. Тем временем нагрейте оливковое масло в большой сковороде

В сковороду с разогретым маслом добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Обжарьте их на среднем огне до золотистого цвета и мягкости, постоянно помешивая, чтобы не подгорели.

Добавьте куриную печень поверх лука и чеснока. Готовьте на среднем огне 8-10 минут, периодически помешивая. Печень должна приготовится, но оставаться сочной. На этом этапе вы можете добавить бренди, коньяк, или белое вино и дать алкоголю испариться в течение нескольких минут.

После того, как печень будет готова, приправьте ее солью, перцем и тимьяном. Если вам нравится более сложный вкус, можно добавить щепотку мускатного ореха или зеленого перца. Эти специи придают паштету более насыщенный и отчетливый вкус.

После того, как печень немного остынет, переложите ее в блендер или кухонный комбайн. Добавьте сливочное масло (около 100 г) и сливки (если используете) для получения кремообразной консистенции. Смешайте все, пока не получите гладкую пасту. Если паштет кажется слишком густым, можно добавить несколько столовых ложек воды или куриного бульона, чтобы он стал более жидким.

Достигнув желаемой текстуры, переложите паштет в стеклянную или керамическую миску. Выровняйте его лопаткой. Для лучшего внешнего вида и аромата растопите оставшееся сливочное масло и полейте им паштет, создав защитный слой. Накройте блюдо и поставьте в холодильник минимум на 2 часа перед подачей на стол. За это время вкусы смешаются, а паштет приобретет более плотную консистенцию.

Полезные советы

Куриный паштет можно хранить в холодильнике до 4-5 дней, накрыв пищевой пленкой или в герметичном контейнере.

Если хотите более воздушный паштет, можно отдельно взбить сливочное масло, прежде чем добавлять его в состав.

Подавайте его с тостами, солеными огурцами или зеленым салатом в качестве полезного завтрака или закуски.

Читайте также:

Паштет из говяжьей печени: пошаговый рецепт вкусной и сытной намазки

Идеальная намазка: рецепт паштета с курицей и грибами

Паштет из шпротов со сливками и коньяком: вкусная закуска за 15 минут