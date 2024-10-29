Домашній курячий паштет: рецепт із таємним інгредієнтом, який додасть страві особливого смаку

Курячий паштет це дуже проста страва. Але її легко можна зробити більш вишуканою.

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Курячий паштет із печінки — смачна, корисна і дуже проста страва, яку можна приготувати вдома. Це чудова альтернатива паштетам із магазину, які часто містять шкідливі для здоров'я консерванти та добавки. Домашній курячий паштет може бути адаптований на ваш смак. Рецептом поділилися на сайті Click.

Домашній курячий паштет

Інгредієнти:

500 г свіжої курячої печінки;

1 велика цибулина, дрібно нарізана;

2 зубчики часнику;

100 г вершкового масла (плюс 50 г для прикраси);

1 чайна ложка оливкової олії;

1 столова ложка вершків (за бажанням);

сіль і перець за смаком;

спеції на ваш вибір: чебрець, мускатний горіх, зелений перець, лавровий лист;

50 мл коньяку або білого вина — той інгредієнт, який додасть вашому паштету бездоганного смаку.

Почніть із того, що перебиріть шматочки курячої печінки, видаливши жир і плівки. Добре промийте печінку під холодною водою і викладіть на паперовий рушник. Тим часом нагрійте оливкову олію у великій сковороді

У сковорідку з розігрітою олією додайте дрібно нарізану цибулю та подрібнений часник. Обсмажте їх на середньому вогні до золотистого кольору і м'якості, постійно помішуючи, щоб не підгоріли.

Додайте курячу печінку поверх цибулі та часнику. Готуйте на середньому вогні 8-10 хвилин, періодично помішуючи. Печінка має приготуватися, але залишатися соковитою. На цьому етапі ви можете додати бренді, коньяк або біле вино і дати алкоголю випаруватися протягом кількох хвилин.

Після того, як печінка буде готова, приправте її сіллю, перцем і чебрецем. Якщо вам подобається складніший смак, можна додати дрібку мускатного горіха або зеленого перцю. Ці спеції надають паштету більш насиченого та виразного смаку.

Після того, як печінка трохи охолоне, перекладіть її в блендер або кухонний комбайн. Додайте вершкове масло (близько 100 г) і вершки (якщо використовуєте) для отримання кремоподібної консистенції. Змішайте все, поки не отримаєте гладку пасту. Якщо паштет здається занадто густим, можна додати кілька столових ложок води або курячого бульйону, щоб він став рідшим.

Досягнувши бажаної текстури, перекладіть паштет у скляну або керамічну миску. Вирівняйте його лопаткою. Для кращого зовнішнього вигляду й аромату розтопіть вершкове масло, що залишилося, і полийте ним паштет, створивши захисний шар. Накрийте страву і поставте в холодильник щонайменше на 2 години перед подачею на стіл. За цей час смаки змішаються, а паштет набуде більш щільної консистенції.

Корисні поради

Курячий паштет можна зберігати в холодильнику до 4-5 днів, накривши харчовою плівкою або в герметичному контейнері.

Якщо хочете більш повітряний паштет, можна окремо збити вершкове масло, перш ніж додавати його до складу.

Подавайте його з тостами, солоними огірками або зеленим салатом як корисний сніданок або закуску.

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