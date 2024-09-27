Паштет із яловичої печінки: покроковий рецепт смачної та ситної намазки
Ром і мускатний горіх надають паштету вишуканого смаку. А якщо приготувати печінку для нього на вугіллі, то отримаєте ще й незабутній аромат.
Паштет із яловичої печінки нічим не поступається за своїми якостями курячому. Він такий самий смачний, ніжний і чудово підходить для намазки на тости та бутерброди. Своїм рецептом цієї страви поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар.
Паштет із яловичої печінки
Інгредієнти:
- печінка — 600 г;
- молоко — 0,5 літра (будь-яке);
- вершкове масло — 60 г;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- ром — 1 ст. л;
- мускатний горіх — дрібка;
- сіль — 1/2 ч. л;
- чорний перець — 1/3 ч. л (можна білий перець);
- вершки 30% — 300 мл.
Спосіб приготування:
Печінку очистити від плівки, нарізати однаковим розміром шматочки та залити молоком на 30 хвилин. Воно прибирає неприємний запах і залишки крові.
Цибулю обсмажити з морквою до м'якості моркви, додати ром, вершкове масло і мускатний горіх
Печінку готувати на вугіллі до повної готовності. Перевіряємо, прорізавши ножем до шампура. Завдяки приготуванню на вугіллі продукт отримає легкий аромат диму.
Усі продукти помістити в чашу блендера, додати вершки, сіль і перець, перебити до однорідної маси.
Готовий паштет помістити в скляну банку і відправити в холодильник до застигання. Зверху його можна залити розтопленим вершковим маслом.
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