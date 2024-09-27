Паштет из говяжьей печени: пошаговый рецепт вкусной и сытной намазки
Ром и мускатный орех придают паштету изысканный вкус. А если приготовить печень для него на углях, то получите еще и незабываемый аромат.
Паштет из говяжьей печени ничем не уступает по своим качествам куриному. Он такой же вкусный, нежный и отлично подходит для намазки на тосты и бутерброды. Своим рецептом этого блюда поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь.
Паштет из говяжьей печени
Ингредиенты:
- печень — 600 гр;
- молоко — 0,5 литра (любое);
- сливочное масло — 60 гр;
- лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- ром — 1 ст. л;
- мускатный орех — щепотка;
- соль — 1/2 ч. л;
- черный перец — 1/3 ч. л (можно белый перец);
- сливки 30% — 300 мл.
Способ приготовления:
Печень очистить от пленки, нарезать одинаковым размером кусочки и залить молоком на 30 минут. Оно убирает неприятный запах и остатки крови.
Лук обжарить с морковью до мягкости моркови, добавить ром, сливочное масло и мускатный орех
Печень готовить на углях до полной готовности. Проверяем, прорезав ножом до шампура. За счет приготовления на углях продукт получит легкий аромат дыма.
Все продукты поместить в чашу блендера, добавить сливки, соль и перец, перебить до однородной массы.
Готовый паштет поместить в стекляную банку и отправить в холодильник. до застывани. Сверху его можно залить растопленным сливочным маслом.
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