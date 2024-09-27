Паштет из говяжьей печени: пошаговый рецепт вкусной и сытной намазки

Ром и мускатный орех придают паштету изысканный вкус. А если приготовить печень для него на углях, то получите еще и незабываемый аромат.

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Паштет из говяжьей печени ничем не уступает по своим качествам куриному. Он такой же вкусный, нежный и отлично подходит для намазки на тосты и бутерброды. Своим рецептом этого блюда поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь.

Паштет из говяжьей печени

Ингредиенты:

печень — 600 гр;

молоко — 0,5 литра (любое);

сливочное масло — 60 гр;

лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

ром — 1 ст. л;

мускатный орех — щепотка;

соль — 1/2 ч. л;

черный перец — 1/3 ч. л (можно белый перец);

сливки 30% — 300 мл.

Способ приготовления:

Печень очистить от пленки, нарезать одинаковым размером кусочки и залить молоком на 30 минут. Оно убирает неприятный запах и остатки крови.

Лук обжарить с морковью до мягкости моркови, добавить ром, сливочное масло и мускатный орех

Печень готовить на углях до полной готовности. Проверяем, прорезав ножом до шампура. За счет приготовления на углях продукт получит легкий аромат дыма.

Все продукты поместить в чашу блендера, добавить сливки, соль и перец, перебить до однородной массы.

Готовый паштет поместить в стекляную банку и отправить в холодильник. до застывани. Сверху его можно залить растопленным сливочным маслом.

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