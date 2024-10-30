Идеальный жареный рис с яйцом: рецепт традиционного китайского блюда

Жареный рис с яйцом – это основа китайской кулинарии, самый простой рецепт восточной кухни.

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Вы можете приготовить жареный рис практически из любых ингредиентов, а приготовление с яйцами — самый простой способ. Но чтобы вывести жареный рис на новый уровень, нужны некоторые хитрости. Рецептом поделились на сайте SCMP.

Выбор риса может иметь огромное значение: попробуйте приготовить его с длиннозернистым рисом, который в основном используется в Южном Китае и Юго-Восточной Азии. Он менее липкий, чем короткозернистый рис. Добавление таких ингредиентов, как креветки, также придает вашему рису дополнительный "умами" — вкус.

Жареный рис с яйцом

Ингредиенты:

12 очищенных креветок;

щепотка соли;

белый перец — ½ ч. л.;

тертый имбирь — ½ ч. л.;

два яйца;

растительное масло;

рис — 200 г;

соевый соус – 1 ч. л.;

лук-шалот (зеленый лук).

Отварите предварительно рис. Разрежьте спинки очищенных креветок, чтобы удалить из них внутренности. Приправьте креветки солью, белым перцем, тертым имбирем и Шаосинским вином при желании. Можно взять рисовый уксус. Оставьте креветки мариноваться на 10 минут.

Когда креветки будут готовы, разбейте яйца в миску среднего размера, немного посолите и взбейте.

Добавьте рис и тщательно перемешайте с яйцами.

Разогрейте масло в большой сковороде или воке и обжарьте креветки до готовности. Отложите креветки в сторону. Обжарьте нарезанный зеленый лук в небольшом количестве масла на той же сковороде. Добавьте смесь яиц и риса и обжаривайте на среднем огне, помешивая, пока смесь не станет воздушной и сухой. Приправьте соевым соусом (или солью).

Добавьте креветки и тщательно перемешайте. Посыпьте сверху рубленым зеленым луком и подавайте.

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