Идеальный жареный рис с яйцом: рецепт традиционного китайского блюда
Жареный рис с яйцом – это основа китайской кулинарии, самый простой рецепт восточной кухни.
Вы можете приготовить жареный рис практически из любых ингредиентов, а приготовление с яйцами — самый простой способ. Но чтобы вывести жареный рис на новый уровень, нужны некоторые хитрости. Рецептом поделились на сайте SCMP.
Выбор риса может иметь огромное значение: попробуйте приготовить его с длиннозернистым рисом, который в основном используется в Южном Китае и Юго-Восточной Азии. Он менее липкий, чем короткозернистый рис. Добавление таких ингредиентов, как креветки, также придает вашему рису дополнительный "умами" — вкус.
Жареный рис с яйцом
Ингредиенты:
- 12 очищенных креветок;
- щепотка соли;
- белый перец — ½ ч. л.;
- тертый имбирь — ½ ч. л.;
- два яйца;
- растительное масло;
- рис — 200 г;
- соевый соус – 1 ч. л.;
- лук-шалот (зеленый лук).
Отварите предварительно рис. Разрежьте спинки очищенных креветок, чтобы удалить из них внутренности. Приправьте креветки солью, белым перцем, тертым имбирем и Шаосинским вином при желании. Можно взять рисовый уксус. Оставьте креветки мариноваться на 10 минут.
Когда креветки будут готовы, разбейте яйца в миску среднего размера, немного посолите и взбейте.
Добавьте рис и тщательно перемешайте с яйцами.
Разогрейте масло в большой сковороде или воке и обжарьте креветки до готовности. Отложите креветки в сторону. Обжарьте нарезанный зеленый лук в небольшом количестве масла на той же сковороде. Добавьте смесь яиц и риса и обжаривайте на среднем огне, помешивая, пока смесь не станет воздушной и сухой. Приправьте соевым соусом (или солью).
Добавьте креветки и тщательно перемешайте. Посыпьте сверху рубленым зеленым луком и подавайте.
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