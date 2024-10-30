Ідеальний смажений рис із яйцем: рецепт традиційної китайської страви
Смажений рис із яйцем — це основа китайської кулінарії, найпростіший рецепт східної кухні.
Ви можете приготувати смажений рис практично з будь-яких інгредієнтів, а приготування з яйцями — найпростіший спосіб. Але щоб вивести смажений рис на новий рівень, потрібні деякі хитрощі. Рецептом поділилися на сайті SCMP.
Вибір рису може мати величезне значення: спробуйте приготувати його з довгозернистим рисом, який здебільшого використовується в Південному Китаї та Південно-Східній Азії. Він менш липкий, ніж короткозернистий рис. Додавання таких інгредієнтів, як креветки, також надає вашому рису додаткового "умамі" — смаку.
Смажений рис із яйцем
Інгредієнти:
- 12 очищених креветок;
- дрібка солі;
- білий перець — ½ ч. л.;
- тертий імбир — ½ ч. л.;
- два яйця;
- рослинна олія;
- рис — 200 г;
- соєвий соус — 1 ч. л.;
- цибуля шалот (зелена цибуля).
Відваріть попередньо рис. Розріжте спинки очищених креветок, щоб видалити з них нутрощі. Приправте креветки сіллю, білим перцем, тертим імбиром і Шаосинським вином за бажання. Можна взяти рисовий оцет. Залиште креветки маринуватися на 10 хвилин.
Коли креветки будуть готові, розбийте яйця в миску середнього розміру, трохи посоліть і збийте.
Додайте рис і ретельно перемішайте з яйцями.
Розігрійте олію у великій сковорідці або воці та обсмажте креветки до готовності. Відкладіть креветки вбік. Обсмажте нарізану зелену цибулю в невеликій кількості олії на тій самій сковороді. Додайте суміш яєць і рису та обсмажуйте на середньому вогні, помішуючи, доки суміш не стане повітряною і сухою. Приправте соєвим соусом (або сіллю).
Додайте креветки та ретельно перемішайте. Посипте зверху рубаною зеленою цибулею і подавайте.
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