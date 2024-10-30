Классический заварной крем: рецепт начинки для ваших любимых десертов

Даже если вы начинающий кондитер, рано или поздно вам придется научиться готовить крем, который украсит даже коржи из магазина.

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Самый известный крем о котором мы знаем с детства — это заварной крем. С ним делают торт "Наполеон", им наполняют заварные пирожные и он является основой для многих других десертов, например, для португальских корзиночек паштель-де-ната. Профессиональные кондитеры называют заварной крем просто "кондитерским", или, используя французскую терминологию, "патисьер". Если заменить в рецепте молоко на лимонный сок, получится английский керд, если молоко на сливки — французское крем-брюле. Готовить заварной крем несложно, как уверяют авторы рецепта.

Если в кондитерском деле вы новичок, то лучше готовить заварной крем лучше на водяной бане, чтобы он ненароком не превратился в омлет. Если при всем старании в креме остались комочки, то просто пропустите крем через мелкое сито.

Классический заварной крем

Ингредиенты:

молоко — 400 мл;

яичный желток — 4 штуки;

сахар — 40 г;

мука — 40 г;

сахарная пудра — 40 г;

ванильный стручок — ½ штуки.

Сахар насыпьте в кастрюлю, влейте молоко, добавьте стручок ванили. Или обычную ваниль из пакетика. Поставьте кастрюлю на огонь и, помешивая, чтобы сахар растворился, доведите до кипения. В глубокой жаропрочной емкости смешайте желтки с мукой и сахарной пудрой. Сначала масса будет очень густой, но все равно ее надо вымесить до однородности.

Как только молоко начнет закипать, выключите огонь, подождите 30 секунд и влейте все молоко в емкость с желтками, одновременно помешивая их, пока маса снова не станет однородной.

Перелейте крем обратно в кастрюлю через сито, чтобы избавиться от малейших комочков. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая венчиком, дождетесь, пока на поверхности начнут появляться пузырьки.

Держите крем, помешивая, на огне еще 2 минуты, затем перелейте в миску. Чтобы при остывании крем не покрылся корочкой, накройте его пищевой пленкой в контакт с поверхностью крема. Дайте крему полностью остыть, удалить ванильный стручок и уберите в холодильник.

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