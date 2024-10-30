Класичний заварний крем: рецепт начинки для ваших улюблених десертів

Навіть якщо ви кондитер-початківець, рано чи пізно вам доведеться навчитися готувати крем, який прикрасить навіть коржі з магазину.

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Найвідоміший крем про який ми знаємо з дитинства — це заварний крем. З ним роблять торт "Наполеон", ним наповнюють заварні тістечка і він є основою для багатьох інших десертів, наприклад, для португальських кошичків паштель-де-ната. Професійні кондитери називають заварний крем просто "кондитерським", або, використовуючи французьку термінологію, "патісьєр". Якщо замінити в рецепті молоко на лимонний сік, вийде англійський керд, якщо молоко на вершки — французьке крем-брюле. Готувати заварний крем нескладно, як запевняють автори рецепта.

Якщо в кондитерській справі ви новачок, то готувати заварний крем краще на водяній бані, щоб він ненароком не перетворився на омлет. Якщо за всього старання в кремі залишилися грудочки, то просто пропустіть крем через дрібне сито.

Класичний заварний крем

Інгредієнти:

молоко — 400 мл;

яєчний жовток — 4 штуки;

цукор — 40 г;

борошно — 40 г;

цукрова пудра — 40 г;

ванільний стручок — ½ штуки.

Цукор насипте в каструлю, влийте молоко, додайте стручок ванілі. Або звичайну ваніль із пакетика. Поставте каструлю на вогонь і, помішуючи, щоб цукор розчинився, доведіть до кипіння. У глибокій жароміцній ємності змішайте жовтки з борошном і цукровою пудрою. Спочатку маса буде дуже густою, але все одно її треба вимісити до однорідності.

Щойно молоко почне закипати, вимкніть вогонь, почекайте 30 секунд і влийте все молоко в посудину з жовтками, одночасно помішуючи їх, поки маса знову не стане однорідною.

Перелийте крем назад у каструлю через сито, щоб позбутися найменших грудочок. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи вінчиком, дочекайтеся, поки на поверхні почнуть з'являтися бульбашки.

Тримайте крем, помішуючи, на вогні ще 2 хвилини, потім перелийте в миску. Щоб під час охолодження крем не вкрився скоринкою, накрийте його харчовою плівкою в контакт із поверхнею крему. Дайте крему повністю охолонути, видаліть ванільний стручок і приберіть у холодильник.

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