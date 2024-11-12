Свиная пряная вырезка: как приготовить идеальное блюдо на праздничный стол
Время запекания вырезки необходимо регулировать, исходя из ее размера. Чем тоньше вырезка, тем меньше период запекания.
Продолжаем делиться с вами рецептом праздничных блюд и сегодня рекомендуем обратить внимание на рецепт пряной вырезки от кулинарного блогера Катерины Мовчан. Сытное и вкусное блюдо станет украшением любого стола и приятно удивит ваших гостей.
Запеченная пряная вырезка
Ингредиенты:
- свиная вырезка – 1,5 кг;
- лимон – 1 шт;
- розмарин – 2 веточки;
- молотый черный перец – 0,5 ч. л;
- соль – 1,5 ч. л;
- сушеный чеснок – 1 ч. л;
- молотый кориандр – 1 ч. л;
- растительное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Свиную вырезку зачистить от жира и пленок. Положить в миску. С розмарина оборвать его иголочки и мелко нарезать. Отправить в миску и добавить натертую цедру лимона, перец, соль, молотый чеснок и кориандр. Влить растительное масло и перемешать.
В пряную смесь положить вырезку, хорошо перемешать, чтобы маринад покрыл мясо. Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на полтора часа.
Духовку разогреть до 180 градусов (верх-низ с конвекцией). Выложить вырезку на противень или в форму для выпечки. Запекать 40 минут. Если вырезка небольшая и тонкая, то время запекания уменьшить до 25-30 минут.
Готовое мясо переложить на тарелку и хорошо накрыть фольгой. Оставить отдыхать на 10-15 минут, после чего нарезать на порционные куски и подавать на стол.
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