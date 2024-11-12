Свиняча пряна вирізка: як приготувати ідеальну страву на святковий стіл

Час запікання вирізки необхідно регулювати, виходячи з її розміру. Що тонша вирізка, то менший період запікання.

Продовжуємо ділитися з вами рецептом святкових страв і сьогодні рекомендуємо звернути увагу на рецепт пряної вирізки від кулінарної блогерки Катерини Мовчан. Ситна та смачна страва стане окрасою будь-якого столу та приємно здивує ваших гостей.

Запечена пряна вирізка з прянощами

Інгредієнти:

свиняча вирізка — 1,5 кг;

лимон — 1 шт;

розмарин — 2 гілочки;

мелений чорний перець — 0,5 ч. л;

сіль — 1,5 ч. л;

сушений часник — 1 ч. л;

мелений коріандр — 1 ч. л;

рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Свинячу вирізку зачистити від жиру та плівок. Покласти в миску. З розмарину обірвати його голочки і дрібно нарізати. Відправити в миску і додати натерту цедру лимона, перець, сіль, мелений часник і коріандр. Влити рослинну олію та перемішати.

У пряну суміш покласти вирізку, добре перемішати, щоб маринад покрив м'ясо. Накрити плівкою і поставити в холодильник мінімум на півтори години.

Духовку розігріти до 180 градусів (верх-низ із конвекцією). Викласти вирізку на деко або у форму для випічки. Запікати 40 хвилин. Якщо вирізка невелика і тонка, то час запікання зменшити до 25-30 хвилин.

Готове м'ясо перекласти на тарілку і добре накрити фольгою. Залишити відпочивати на 10-15 хвилин, після чого нарізати на порційні шматки і подавати на стіл.

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