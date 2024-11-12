Свиняча пряна вирізка: як приготувати ідеальну страву на святковий стіл
Час запікання вирізки необхідно регулювати, виходячи з її розміру. Що тонша вирізка, то менший період запікання.
Продовжуємо ділитися з вами рецептом святкових страв і сьогодні рекомендуємо звернути увагу на рецепт пряної вирізки від кулінарної блогерки Катерини Мовчан. Ситна та смачна страва стане окрасою будь-якого столу та приємно здивує ваших гостей.
Запечена пряна вирізка з прянощами
Інгредієнти:
- свиняча вирізка — 1,5 кг;
- лимон — 1 шт;
- розмарин — 2 гілочки;
- мелений чорний перець — 0,5 ч. л;
- сіль — 1,5 ч. л;
- сушений часник — 1 ч. л;
- мелений коріандр — 1 ч. л;
- рослинна олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
Свинячу вирізку зачистити від жиру та плівок. Покласти в миску. З розмарину обірвати його голочки і дрібно нарізати. Відправити в миску і додати натерту цедру лимона, перець, сіль, мелений часник і коріандр. Влити рослинну олію та перемішати.
У пряну суміш покласти вирізку, добре перемішати, щоб маринад покрив м'ясо. Накрити плівкою і поставити в холодильник мінімум на півтори години.
Духовку розігріти до 180 градусів (верх-низ із конвекцією). Викласти вирізку на деко або у форму для випічки. Запікати 40 хвилин. Якщо вирізка невелика і тонка, то час запікання зменшити до 25-30 хвилин.
Готове м'ясо перекласти на тарілку і добре накрити фольгою. Залишити відпочивати на 10-15 хвилин, після чого нарізати на порційні шматки і подавати на стіл.
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