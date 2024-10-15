Куряча грудка з томатами та сиром: рецепт смачної страви в духовці

М'ясо виходить соковитим і ніжним. Воно ідеально підійде до будь-якого гарніру.

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Куряче м'ясо з будь-яким гарніром — безпрограшний варіант для смачної та легкої вечері. Радимо вам приготувати дуже ніжну запечену курячу грудинку з томатами, щоб потішити себе та близьких апетитною стравою. У її приготуванні немає нічого складного, якщо слідувати рецепту з блогу "Консервація і кулінарія".

Куряча грудка в духовці

Інгредієнти:

філе — 1 шт;

перець — 1 шт;

томат — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

сметана — 2 ст. л;

гірчиця — 1 ч. л;

сир — 100 г;

перець, сіль, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Перець помити, почистити, порізати кубиками або смужками, обсмажити на сковорідці, додавши потім до нього порізані кубиками томати і пропущений через прес або дрібно порізаний часник. Тушкувати приблизно 4 хвилини на маленькому вогні.

У філе зробити глибокі надрізи у вигляді сіточки, посипати сіллю, перцем, змастити сметаною з гірчицею.

Форму змастити олією, викласти філе, а зверху на нього — обсмажені овочі. Зверху все посипати тертим сиром.

Накрити форму фольгою і запікати приблизно 25–30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. За 5 хвилин до готовності зняти фольгу і дати страві підрум'янитися.

Подавати з будь-яким гарніром.

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