Куряча грудка з томатами та сиром: рецепт смачної страви в духовці
М'ясо виходить соковитим і ніжним. Воно ідеально підійде до будь-якого гарніру.
Куряче м'ясо з будь-яким гарніром — безпрограшний варіант для смачної та легкої вечері. Радимо вам приготувати дуже ніжну запечену курячу грудинку з томатами, щоб потішити себе та близьких апетитною стравою. У її приготуванні немає нічого складного, якщо слідувати рецепту з блогу "Консервація і кулінарія".
Куряча грудка в духовці
Інгредієнти:
- філе — 1 шт;
- перець — 1 шт;
- томат — 1 шт;
- часник — 2 зубчики;
- сметана — 2 ст. л;
- гірчиця — 1 ч. л;
- сир — 100 г;
- перець, сіль, спеції за смаком.
Спосіб приготування:
Перець помити, почистити, порізати кубиками або смужками, обсмажити на сковорідці, додавши потім до нього порізані кубиками томати і пропущений через прес або дрібно порізаний часник. Тушкувати приблизно 4 хвилини на маленькому вогні.
У філе зробити глибокі надрізи у вигляді сіточки, посипати сіллю, перцем, змастити сметаною з гірчицею.
Форму змастити олією, викласти філе, а зверху на нього — обсмажені овочі. Зверху все посипати тертим сиром.
Накрити форму фольгою і запікати приблизно 25–30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. За 5 хвилин до готовності зняти фольгу і дати страві підрум'янитися.
Подавати з будь-яким гарніром.
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