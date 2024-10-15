Куриная грудка с томатами и сыром: рецепт вкуснейшего блюда в духовке

Мясо получается сочным и нежным. Оно идеально подойдет к любому гарниру.

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Куриное мясо с любым гарниром — беспроигрышный вариант для вкусного и легкого ужина. Советуем вам приготовить очень нежную запеченную куриную грудинку с томатами, чтобы порадовать себя и близких аппетитным блюдом. В его приготовлении нет ничего сложного, если следовать рецепту из блога "Консервация и кулинария".

Куриная грудка в духовке

Ингредиенты:

филе — 1 шт;

перец — 1 шт;

томат — 1 шт;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 2 ст. л;

горчица — 1 ч. л;

сыр — 100 гр;

перец, соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Перец помыть, почистить, порезать кубиками или полосками, обжарить на сковороде, добавив затем к нему порезанные кубиками томаты и пропущенный через пресс или мелко порезанный чеснок. Тушить около 4 минут на маленьком огне.

В филе сделать глубокие надрезы в виде сеточки, посыпать солью, перцем, смазать сметаной с горчицей.

Форму смазать маслом, выложить филе, а сверху на него — обжаренные овощи. Сверху все посыпать тертым сыром.

Накрыть форму фольгой и запекать примерно 25–30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. За 5 минут до готовности снять фольгу и дать блюду подрумяниться.

Подавать с любым гарниром.

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