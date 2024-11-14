Докторская колбаса: как приготовить популярный продукт в домашних условиях
Такая колбаса получается очень вкусной и ничем не уступает магазинной.
Докторская колбаса – продукт, который можно употреблять как с бутербродами, так и добавлять в салаты, солянку, к омлету и во многие другие блюда. Традиционно ее покупают в магазине, однако известный кулинарный блогер Валерия Велигура рассказала, как приготовить ее дома. Потратив совсем немного времени, вы получите вкусный и качественный продукт.
Докторская колбаса
Ингредиенты (примерно на 800 гр):
- куриное филе – 500 гр;
- куриные голени – 3 шт;
- морковь – 2 шт;
- лук – 2 головки;
- чеснок – 1-2 зубчика (по желанию);
- лавровый лист – 3 шт;
- перец горошком – 10 шт;
- соль по вкусу;
- свекла вареная – 1 шт;
- желатин – 30 гр;
- бульон – 400 мл.
Способ приготовления:
В кастрюлю сложить курицу, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, соль и перец. Залить водой и довести до кипения. Убавить огонь до среднего и, снимая пенку, варить один час.
Свеклу натереть на мелкой терке и с помощью марли или сита отжать сок.
Бульон процедить через сито. Желатин залить 100 мл бульона, перемешать и оставить набухать на 15 минут.
С костей снять мясо и кожу, разделить его на мелкие части. Добавить свекольный сок, растопленный в микроволновке или на плите желатин, 300 мл бульона и тщательно пробить блендером.
В качестве формы использовать бутылку или стеклянную емкость. Ее нужно обязательно смазать растительным маслом. Положить массу в форму, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 3-5 часов, а лучше на ночь.
Достать готовую колбасу из формы и можно есть.
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