Докторская колбаса: как приготовить популярный продукт в домашних условиях

Такая колбаса получается очень вкусной и ничем не уступает магазинной.

Докторская колбаса – продукт, который можно употреблять как с бутербродами, так и добавлять в салаты, солянку, к омлету и во многие другие блюда. Традиционно ее покупают в магазине, однако известный кулинарный блогер Валерия Велигура рассказала, как приготовить ее дома. Потратив совсем немного времени, вы получите вкусный и качественный продукт.

Докторская колбаса

Ингредиенты (примерно на 800 гр):

куриное филе – 500 гр;

куриные голени – 3 шт;

морковь – 2 шт;

лук – 2 головки;

чеснок – 1-2 зубчика (по желанию);

лавровый лист – 3 шт;

перец горошком – 10 шт;

соль по вкусу;

свекла вареная – 1 шт;

желатин – 30 гр;

бульон – 400 мл.

Способ приготовления:

В кастрюлю сложить курицу, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, соль и перец. Залить водой и довести до кипения. Убавить огонь до среднего и, снимая пенку, варить один час.

Свеклу натереть на мелкой терке и с помощью марли или сита отжать сок.

Бульон процедить через сито. Желатин залить 100 мл бульона, перемешать и оставить набухать на 15 минут.

С костей снять мясо и кожу, разделить его на мелкие части. Добавить свекольный сок, растопленный в микроволновке или на плите желатин, 300 мл бульона и тщательно пробить блендером.

В качестве формы использовать бутылку или стеклянную емкость. Ее нужно обязательно смазать растительным маслом. Положить массу в форму, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 3-5 часов, а лучше на ночь.

Достать готовую колбасу из формы и можно есть.

Читайте также:

Лучше, чем колбаса из магазина: рецепт вкусной ветчины из индейки

Изысканный ужин: рецепт курицы по-французски в винно-сливочном соусе

Деликатес из самых доступных продуктов: рецепт вкусного блюда из курицы