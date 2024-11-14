Лікарська ковбаса: як приготувати популярний продукт у домашніх умовах

Така ковбаса виходить дуже смачною і нічим не поступається магазинній.

Лікарська ковбаса — продукт, який можна вживати як із бутербродами, так і додавати до салатів, солянки, до омлету та багатьох інших страв. Традиційно її купують у магазині, проте відома кулінарна блогерка Валерія Велігура розповіла, як приготувати її вдома. Витративши зовсім небагато часу, ви отримаєте смачний і якісний продукт.

Лікарська ковбаса

Інгредієнти (приблизно на 800 гр):

куряче філе — 500 г;

курячі гомілки — 3 шт;

морква — 2 шт;

цибуля — 2 головки;

часник — 1-2 зубчики (за бажанням);

лавровий лист — 3 шт;

перець горошком — 10 шт;

сіль за смаком;

буряк варений — 1 шт;

желатин — 30 г;

бульйон — 400 мл.

Спосіб приготування:

У каструлю скласти курку, моркву, цибулю, часник, лавровий лист, сіль і перець. Залити водою і довести до кипіння. Зменшити вогонь до середнього і, знімаючи пінку, варити одну годину.

Буряк натерти на дрібній тертці і за допомогою марлі або сита віджати сік.

Бульйон процідити через сито. Желатин залити 100 мл бульйону, перемішати і залишити набухати на 15 хвилин.

З кісток зняти м'ясо та шкіру, розділити його на дрібні частини. Додати буряковий сік, розтоплений у мікрохвильовій печі або на плиті желатин, 300 мл бульйону і ретельно пробити блендером.

Як форму використовувати пляшку або скляну ємність. Її потрібно обов'язково змастити олією. Покласти масу у форму, накрити плівкою і прибрати в холодильник на 3-5 годин, а краще на ніч.

Дістати готову ковбасу з форми і можна їсти.

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