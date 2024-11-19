Рождественский пост 2024: как приготовить вкусную выпечку с яблоками

Даже когда 15 ноября начался Рождественский пост, себя можно побаловать вкусным пирогом.

Рождественский пост начался 15 ноября и продлится до 24 декабря. Он считается довольно суровым, например, до 6 декабря можно есть горячие блюда без масла в понедельник, а послабление наступит только с 7 декабря. Но даже если вы просто соблюдаете пост, исключив из рациона мясо и молочные продукты, можно побаловать себя выпечкой. Рецептом поделились на сайте Click.

Этот пирог легко приготовить, он не содержит молочных продуктов и яиц, что делает его идеальным постным рецептом. Сочетание орехов и яблок придает ему сладкий и ароматный вкус, а нежная текстура покорит вас с первого укуса.

Яблочно-ореховый постный пирог

Ингредиенты:

4 больших яблока, натертых на терке;

150 г сахара;

200 г муки;

100 г крупно нарезанных грецких орехов;

100 мл растительного масла;

1 чайная ложка корицы;

1 чайная ложка разрыхлителя;

тертая цедра одного лимона.

Тертые яблоки смешайте с сахаром, корицей и цедрой лимона. Добавьте масло и просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Осторожно перемешивайте, пока у вас не получится однородное тесто. Добавьте измельченные грецкие орехи. Вылейте смесь на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте при температуре 180°C в течение 30–35 минут или пока ваш пирог не пройдет тест на зубочистку. После остывания можно посыпать сверху сахарной пудрой для праздничного вида.

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