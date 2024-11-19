Різдвяний піст 2024: як приготувати смачну випічку з яблуками

Навіть коли 15 листопада розпочався Різдвяний піст, себе можна побалувати смачним пирогом.

Різдвяний піст розпочався 15 листопада і триватиме до 24 грудня. Він вважається досить суворим, наприклад, до 6 грудня можна їсти гарячі страви без олії в понеділок, а послаблення настане тільки із 7 грудня. Але навіть якщо ви просто дотримуєтеся посту, виключивши з раціону м'ясо і молочні продукти, можна побалувати себе випічкою. Рецептом поділилися на сайті Click.

Цей пиріг легко приготувати, він не містить молочних продуктів і яєць, що робить його ідеальним пісним рецептом. Поєднання горіхів і яблук надає йому солодкого й ароматного смаку, а ніжна текстура підкорить вас із першого укусу.

Яблучно-горіховий пісний пиріг

Інгредієнти:

4 великих яблука, натертих на тертці;

150 г цукру;

200 г борошна;

100 г нарізаних великими шматками волоських горіхів;

100 мл рослинної олії;

1 чайна ложка кориці;

1 чайна ложка розпушувача;

терта цедра одного лимона.

Терті яблука змішайте з цукром, корицею і цедрою лимона. Додайте масло і просіяне борошно разом із розпушувачем.

Обережно перемішуйте, поки у вас не вийде однорідне тісто. Додайте подрібнені волоські горіхи. Вилийте суміш на деко, застелене папером для випікання, і випікайте за температури 180°C протягом 30–35 хвилин або поки ваш пиріг не пройде тест на зубочистку. Після охолодження можна посипати зверху цукровою пудрою для святкового вигляду.

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