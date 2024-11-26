Куриные крылышки в вишневом соусе: изысканное блюдо на ужин

Вишня придает жареному куриному мясу пикантную кислинку и чудесный аромат.

Когда нет времени придумывать, что приготовить на ужин, попробуйте куриные крылышки в вишневом соусе. Аромат и вкус у них просто невероятные. Рецептом блюда поделились на сайте Food Sinergy.

Крылышки в вишневом маринаде

Ингредиенты:

вино красное сухое – 3 ст. л;

вишня – 200 гр (можно как свежие, так и мороженые ягоды);

крылышки куриные – 6 шт;

соль – 1 шт;

специи – 1 шт;

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Крылышки вымыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть солью и специями. Обжарить их с обеих сторон на сильном огне на растительном масле.

С вишен удалить косточки (если есть), выложить в чашу блендера и перебить до пюреобразной консистенции.

Полученную массу вылить на крылышки, добавить вино, сахар и тушить примерно 20 минут. Можно накрыть сковородку крышкой.

Блюдо вкусное как само по себе, так и с гарниром.

Если вы хотите сделать больше крылышек, например, 12, то количество ингредиентов увеличивайте в два раза.

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