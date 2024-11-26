Куриные крылышки в вишневом соусе: изысканное блюдо на ужин
Вишня придает жареному куриному мясу пикантную кислинку и чудесный аромат.
Когда нет времени придумывать, что приготовить на ужин, попробуйте куриные крылышки в вишневом соусе. Аромат и вкус у них просто невероятные. Рецептом блюда поделились на сайте Food Sinergy.
Крылышки в вишневом маринаде
Ингредиенты:
- вино красное сухое – 3 ст. л;
- вишня – 200 гр (можно как свежие, так и мороженые ягоды);
- крылышки куриные – 6 шт;
- соль – 1 шт;
- специи – 1 шт;
- сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Крылышки вымыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть солью и специями. Обжарить их с обеих сторон на сильном огне на растительном масле.
С вишен удалить косточки (если есть), выложить в чашу блендера и перебить до пюреобразной консистенции.
Полученную массу вылить на крылышки, добавить вино, сахар и тушить примерно 20 минут. Можно накрыть сковородку крышкой.
Блюдо вкусное как само по себе, так и с гарниром.
Если вы хотите сделать больше крылышек, например, 12, то количество ингредиентов увеличивайте в два раза.
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