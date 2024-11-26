Курячі крильця у вишневому соусі: вишукана страва на вечерю
Вишня надає смаженому курячому м'ясу пікантної кислинки та чудового аромату.
Коли немає часу вигадувати, що приготувати на вечерю, спробуйте курячі крильця у вишневому соусі. Аромат і смак у них просто неймовірні. Рецептом страви поділилися на сайті Food Sinergy.
Крильця у вишневому маринаді
Інгредієнти:
- вино червоне сухе – 3 ст. л;
- вишня – 200 г (можна як свіжі, так і морожені ягоди);
- крильця курячі – 6 шт;
- сіль – 1 шт;
- спеції – 1 шт;
- цукор – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крильця вимити, обсушити паперовим рушником, натерти сіллю і спеціями. Обсмажити їх з обох боків на сильному вогні на рослинній олії.
З вишень видалити кісточки (якщо є), викласти в чашу блендера і перебити до пюреподібної консистенції.
Отриману масу вилити на крильця, додати вино, цукор і тушкувати приблизно 20 хвилин. Можна накрити сковорідку кришкою.
Страва смачна як сама по собі, так і з гарніром.
Якщо ви хочете зробити більше крилець, наприклад, 12, то кількість інгредієнтів збільшуйте вдвічі.
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