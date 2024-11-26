Курячі крильця у вишневому соусі: вишукана страва на вечерю

Вишня надає смаженому курячому м'ясу пікантної кислинки та чудового аромату.

Коли немає часу вигадувати, що приготувати на вечерю, спробуйте курячі крильця у вишневому соусі. Аромат і смак у них просто неймовірні. Рецептом страви поділилися на сайті Food Sinergy.

Крильця у вишневому маринаді

Інгредієнти:

вино червоне сухе – 3 ст. л;

вишня – 200 г (можна як свіжі, так і морожені ягоди);

крильця курячі – 6 шт;

сіль – 1 шт;

спеції – 1 шт;

цукор – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Крильця вимити, обсушити паперовим рушником, натерти сіллю і спеціями. Обсмажити їх з обох боків на сильному вогні на рослинній олії.

З вишень видалити кісточки (якщо є), викласти в чашу блендера і перебити до пюреподібної консистенції.

Отриману масу вилити на крильця, додати вино, цукор і тушкувати приблизно 20 хвилин. Можна накрити сковорідку кришкою.

Страва смачна як сама по собі, так і з гарніром.

Якщо ви хочете зробити більше крилець, наприклад, 12, то кількість інгредієнтів збільшуйте вдвічі.

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