Новогодний стол 2025: как приготовить холодец из индейки

Это праздничное блюдо лучше готовить с вечера, чтобы оно успело застыть к празднику.

Этот холодец из индейки получается нежным и вкусным и застывает даже без желатина. Рецепт прост: в кастрюле варятся голени индейки вместе с овощами и специями, затем мякоть птицы нарезается, раскладывается по формочкам и заливается процеженным бульоном. Потом холодец застывает в холодильнике. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Застывает холодец за счет куриных лапок. Но если у вас их нет, или вы не хотите возить еще и с ними, то тогда используйте желатин.

Холодец из индейки

Ингредиенты:

куриные лапки – 1 кг;

индюшачьи голени – 2 шт;

крыло индейки – 1 шт;

одна луковица среднего размера;

одна морковь среднего размера;

черный перец горошком – 5 шт.;

душистый перец горошком – 5 шт.;

зелень для бульона (петрушка, укроп сельдерей) – большой пучок;

чеснок – 5 зубчиков;

соль – по вкусу.

Подготовьте все ингредиенты для холодца. У куриных лапок срежьте когти. Обдайте кипящей водой и снимите кожицу. Положите лапки в кастрюлю, залейте 1,5 л воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь до слабого и варите под крышкой 3–3,5 часа. Лапки должны стать совсем мягкими и распадаться на части, а бульон стать клейким. Процедите его через мелкое сито.

Лук вымойте и снимите только пару верхних слоев шелухи. Морковь очистите и вымойте. Голени и крыло индейки положите в широкую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она лишь прикрывала их. Доведите до кипения, убавьте огонь до слабого и снимите пену шумовкой.

Добавьте лук целиком, очищенную морковь, оба вида перца и зелень (немного укропа отложите). Варите до мягкости индейки (около 1 ч – 1 ч 15 минут). В конце приготовления посолите по вкусу.

Достаньте индейку из бульона, отделите мякоть от кости и нарежьте небольшими кусочками. Переложите в форму для холодца или порционные формочки. Очистите и порубите чеснок. Мелко нарежьте укроп.

Процедите бульон из индейки в чистую кастрюлю. Добавьте отвар от куриных лапок. Доведите до кипения. Попробуйте: вкус должен быть более соленым, чем нужно. Добавьте чеснок и укроп, варите 1 минуту. Снимите с огня.

Залейте получившимся бульоном индейку в формах. Можете украсить отварной морковкой, зеленым горошком. Дайте остыть и уберите в холодильник на 4–8 часов.

Чтобы холодец из индейки стал золотистого оттенка, половинки луковицы можно слегка подпечь на сухой сковороде (до подпалин), уложив срезами вниз.

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