Новогодний стол 2025: как приготовить холодец из индейки
Это праздничное блюдо лучше готовить с вечера, чтобы оно успело застыть к празднику.
Этот холодец из индейки получается нежным и вкусным и застывает даже без желатина. Рецепт прост: в кастрюле варятся голени индейки вместе с овощами и специями, затем мякоть птицы нарезается, раскладывается по формочкам и заливается процеженным бульоном. Потом холодец застывает в холодильнике. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Застывает холодец за счет куриных лапок. Но если у вас их нет, или вы не хотите возить еще и с ними, то тогда используйте желатин.
Холодец из индейки
Ингредиенты:
- куриные лапки – 1 кг;
- индюшачьи голени – 2 шт;
- крыло индейки – 1 шт;
- одна луковица среднего размера;
- одна морковь среднего размера;
- черный перец горошком – 5 шт.;
- душистый перец горошком – 5 шт.;
- зелень для бульона (петрушка, укроп сельдерей) – большой пучок;
- чеснок – 5 зубчиков;
- соль – по вкусу.
Подготовьте все ингредиенты для холодца. У куриных лапок срежьте когти. Обдайте кипящей водой и снимите кожицу. Положите лапки в кастрюлю, залейте 1,5 л воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь до слабого и варите под крышкой 3–3,5 часа. Лапки должны стать совсем мягкими и распадаться на части, а бульон стать клейким. Процедите его через мелкое сито.
Лук вымойте и снимите только пару верхних слоев шелухи. Морковь очистите и вымойте. Голени и крыло индейки положите в широкую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она лишь прикрывала их. Доведите до кипения, убавьте огонь до слабого и снимите пену шумовкой.
Добавьте лук целиком, очищенную морковь, оба вида перца и зелень (немного укропа отложите). Варите до мягкости индейки (около 1 ч – 1 ч 15 минут). В конце приготовления посолите по вкусу.
Достаньте индейку из бульона, отделите мякоть от кости и нарежьте небольшими кусочками. Переложите в форму для холодца или порционные формочки. Очистите и порубите чеснок. Мелко нарежьте укроп.
Процедите бульон из индейки в чистую кастрюлю. Добавьте отвар от куриных лапок. Доведите до кипения. Попробуйте: вкус должен быть более соленым, чем нужно. Добавьте чеснок и укроп, варите 1 минуту. Снимите с огня.
Залейте получившимся бульоном индейку в формах. Можете украсить отварной морковкой, зеленым горошком. Дайте остыть и уберите в холодильник на 4–8 часов.
Чтобы холодец из индейки стал золотистого оттенка, половинки луковицы можно слегка подпечь на сухой сковороде (до подпалин), уложив срезами вниз.
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