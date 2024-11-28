Новорічний стіл 2025: як приготувати холодець з індички

Цю святкову страву краще готувати з вечора, щоб вона встигла застигнути до свята.

Цей холодець з індички виходить ніжним і смачним і застигає навіть без желатину. Рецепт простий: у каструлі варяться гомілки індички разом із овочами та спеціями, потім м'якоть птиці нарізають, розкладають по формах і заливають процідженим бульйоном. Потім холодець застигає в холодильнику. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Застигає холодець за рахунок курячих лапок. Якщо ж у вас їх немає або ви не хочете возити ще й з ними, то тоді використовуйте желатин.

Холодець з індички

Інгредієнти:

курячі лапки — 1 кг;

індичі гомілки — 2 шт;

крило індички — 1 шт;

одна цибулина середнього розміру;

одна морква середнього розміру;

чорний перець горошком — 5 шт;

запашний перець горошком — 5 шт;

зелень для бульйону (петрушка, кріп селера) — великий пучок;

часник — 5 зубчиків;

сіль — за смаком.

Підготуйте всі інгредієнти для холодцю. У курячих лапок зріжте кігті. Обдайте окропом і зніміть шкірку. Покладіть лапки в каструлю, залийте 1,5 л води і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до слабкого і варіть під кришкою 3-3,5 години. Лапки мають стати зовсім м'якими і розпадатися на частини, а бульйон стати клейким. Процідіть його через дрібне сито.

Цибулю вимийте і зніміть тільки пару верхніх шарів лушпиння. Моркву очистіть і вимийте. Гомілки та крило індички покладіть у широку каструлю та залийте водою так, щоб вона лише прикривала їх. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до слабкого і зніміть піну шумівкою.

Додайте цибулю цілком, очищену моркву, обидва види перцю і зелень (трохи кропу відкладіть). Варіть до м'якості індички (близько 1 год — 1 год 15 хвилин). Наприкінці приготування посоліть за смаком.

Дістаньте індичку з бульйону, відокремте м'якоть від кістки та наріжте невеликими шматочками. Перекладіть у форму для холодцю або порційні формочки. Очистіть і порубайте часник. Дрібно наріжте кріп.

Процідіть бульйон з індички в чисту каструлю. Додайте відвар від курячих лапок. Доведіть до кипіння. Спробуйте: смак має бути солонішим, ніж потрібно. Додайте часник і кріп, варіть 1 хвилину. Зніміть із вогню.

Залийте бульйоном, що вийшов, індичку у формах. Можете прикрасити відвареною морквою, зеленим горошком. Дайте охолонути і приберіть у холодильник на 4-8 годин.

Щоб холодець з індички став золотистого відтінку, половинки цибулини можна злегка підпекти на сухій пательні (до підпалин), поклавши зрізами вниз.

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