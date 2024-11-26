Яйця, фаршировані печінкою тріски: рецепт смачної фуршетної закуски

Печінка тріски, навіть зараз, коли її можна купити в будь-якому магазині, все одно вважається делікатесом.

Яйця, фаршировані печінкою тріски, — дуже проста і недорога закуска, яка при цьому зазвичай подобається всім. Готується вона дуже швидко. І чудово підходить для святкового столу. Найпростіший рецепт: це просто суміш печінки тріски і яєчних жовтків. Але можна доповнити цей рецепт дрібно нарізаними оливками, маслинами, зеленню петрушки або каперсами. Фокус розповість, як приготувати фаршировані яйця.

Фаршировані яйця з печінкою тріски

Інгредієнти:

шість яєць;

печінка тріски — 1 банка (230 г);

червона цибуля — 70 г;

петрушка.

Спочатку підготуйте всі інгредієнти. Яйця залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні 10 хвилин, потім охолодіть проточною водою.

Тоді жовтки залишаться жовтими та красивими і не встигнуть потемніти. Смак це не зіпсує, але вигляд буде вже не такий ошатний.

Відкрийте банку з печінкою тріски і викладіть шматочки на дрібне сито, щоб стекла олія. Червону цибулину очистіть і дуже дрібно наріжте. Петрушку вимийте, добре обсушіть і дуже дрібно наріжте.

Яйця очистіть від шкаралупи й акуратно розріжте вздовж на половинки. Вийміть жовтки. Розімніть виделкою, перемішайте з печінкою тріски і нарізаною червоною цибулею. Трохи поперчіть.

Отриману начинку з печінки тріски розподіліть по половинках яєчних білків. Викладіть закуску на велику тарілку, прикрасьте листочками петрушки і подайте на стіл.

Печінку тріски можна замінити будь-якими рибними консервами: сардинами, горбушею, або тунцем. Можна прикрасити фаршировані гриби червоною ікрою.

Читайте також:

Закуска №1: фаршировані яйця з цибулею та спеціями

Ідеальне варене яйце. Простий рецепт із секретом: як приготувати яйця некруто

Закуска за 5 хвилин: рецепт смачної страви з рибою та крем-сиром