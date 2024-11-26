Яйца, фаршированные печенью трески: рецепт вкусной фуршетной закуски
Печень трески, даже сейчас, когда ее можно купить в любом магазине, все равно считается деликатесом.
Яйца, фаршированные печенью трески, — очень простая и недорогая закуска, которая при этом обычно нравится всем. Готовится она очень быстро. И отлично подходит для праздничного стола. Самый простой рецепт: это просто смесь печени трески и яичных желтков. Но можно дополнить это этот рецепт мелко нарезанными оливками, маслинами, зеленью петрушки или каперсами. Фокус расскажет, как приготовить фаршированные яйца.
Фаршированные яйца с печенью трески
Ингредиенты:
- шесть яиц;
- печень трески – 1 банка (230 г);
- красный лук – 70 г;
- петрушка.
Сначала подготовьте все ингредиенты. Яйца залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите на среднем огне 10 минут, затем охладите проточной водой.
Тогда желтки останутся желтыми и красивыми и не успеют потемнеть. Вкус это не испортит, но вид будет уже не такой нарядный.
Откройте банку с печенью трески и выложите кусочки на мелкое сито, чтобы стекло масло. Красную луковицу очистите и очень мелко нарежьте. Петрушку вымойте, хорошо обсушите и очень мелко нарежьте.
Яйца очистите от скорлупы и аккуратно разрежьте вдоль на половинки. Выньте желтки. Разомните вилкой, перемешайте с печенью трески и нарезанным красным луком. Немного поперчите.
Получившуюся начинку из печени трески распределите по половинкам яичных белков. Выложите закуску на большую тарелку, украсьте листочками петрушки и подайте на стол.
Печень трески можно заменить любыми рыбными консервами: сардинами, горбушей, или тунцом. Можно украсить фаршированный грибы красной икрой.
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