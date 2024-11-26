Яйца, фаршированные печенью трески: рецепт вкусной фуршетной закуски

Печень трески, даже сейчас, когда ее можно купить в любом магазине, все равно считается деликатесом.

Яйца, фаршированные печенью трески, — очень простая и недорогая закуска, которая при этом обычно нравится всем. Готовится она очень быстро. И отлично подходит для праздничного стола. Самый простой рецепт: это просто смесь печени трески и яичных желтков. Но можно дополнить это этот рецепт мелко нарезанными оливками, маслинами, зеленью петрушки или каперсами. Фокус расскажет, как приготовить фаршированные яйца.

Фаршированные яйца с печенью трески

Ингредиенты:

шесть яиц;

печень трески – 1 банка (230 г);

красный лук – 70 г;

петрушка.

Сначала подготовьте все ингредиенты. Яйца залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите на среднем огне 10 минут, затем охладите проточной водой.

Тогда желтки останутся желтыми и красивыми и не успеют потемнеть. Вкус это не испортит, но вид будет уже не такой нарядный.

Откройте банку с печенью трески и выложите кусочки на мелкое сито, чтобы стекло масло. Красную луковицу очистите и очень мелко нарежьте. Петрушку вымойте, хорошо обсушите и очень мелко нарежьте.

Яйца очистите от скорлупы и аккуратно разрежьте вдоль на половинки. Выньте желтки. Разомните вилкой, перемешайте с печенью трески и нарезанным красным луком. Немного поперчите.

Получившуюся начинку из печени трески распределите по половинкам яичных белков. Выложите закуску на большую тарелку, украсьте листочками петрушки и подайте на стол.

Печень трески можно заменить любыми рыбными консервами: сардинами, горбушей, или тунцом. Можно украсить фаршированный грибы красной икрой.

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