Закуска №1: фаршированные яйца с луком и специями

Такую закуску в числе первых сметут со стола.

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Фаршированные яйца – одна из самых популярных закусок независимо от праздника. Они одинаково уходят на ура как на новогоднем столе, так и быстро приготовленные к приходу неожиданных гостей. Это блюдо не требует особых затрат времени. а его начинка может быть самой разнообразной. Предлагаем вариант фаршированных яиц со шпинатом из блога "Ваш кулинар".

Фаршированные яйца

Ингредиенты:

Яйца куриные – 6 шт;

Лук – 1 шт;

Горчица – 1 ст. л;

Майонез;

Приправа по вкусу;

Свежий шпинат;

Паприка;

Черный перец;

Соль.

Способ приготовления:

Яйца варить в течение 13 минут, затем дать им остыть, залив холодной водой. Почистить, разрезать пополам и выбрать желтки.

Лук измельчить и всыпать в миску, туда же добавить соль, перец, горчицу, немного майонеза, приправу по вкусу, тертые желтки и все перемешать.

На тарелку выложить листья салата, а сверху разложить яйца, внутрь которых поместить кремообразную массу из желтков, майонеза, лука и специй. Можно украсить закуску по своему усмотрению: зеленью, огурком или присыпать тертым желтком.

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