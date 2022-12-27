Закуска №1: фаршированные яйца с луком и специями
Такую закуску в числе первых сметут со стола.
Фаршированные яйца – одна из самых популярных закусок независимо от праздника. Они одинаково уходят на ура как на новогоднем столе, так и быстро приготовленные к приходу неожиданных гостей. Это блюдо не требует особых затрат времени. а его начинка может быть самой разнообразной. Предлагаем вариант фаршированных яиц со шпинатом из блога "Ваш кулинар".
Фаршированные яйца
Ингредиенты:
- Яйца куриные – 6 шт;
- Лук – 1 шт;
- Горчица – 1 ст. л;
- Майонез;
- Приправа по вкусу;
- Свежий шпинат;
- Паприка;
- Черный перец;
- Соль.
Способ приготовления:
Яйца варить в течение 13 минут, затем дать им остыть, залив холодной водой. Почистить, разрезать пополам и выбрать желтки.
Лук измельчить и всыпать в миску, туда же добавить соль, перец, горчицу, немного майонеза, приправу по вкусу, тертые желтки и все перемешать.
На тарелку выложить листья салата, а сверху разложить яйца, внутрь которых поместить кремообразную массу из желтков, майонеза, лука и специй. Можно украсить закуску по своему усмотрению: зеленью, огурком или присыпать тертым желтком.
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