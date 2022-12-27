Закуска №1: фаршировані яйця з цибулею та спеціями
Таку закуску серед перших зметуть зі столу.
Фаршировані яйця – одна з найпопулярніших закусок, незалежно від свята. Вони однаково "йдуть на ура" як на новорічному столі, так і швидко підготовлені до приходу несподіваних гостей. Ця страва не потребує особливих витрат часу, а начинка може бути найрізноманітнішою. Пропонуємо варіант фаршированих яєць зі шпинатом із блогу "Ваш кулінар".
Фаршировані яйця
Інгредієнти:
- Яйця курячі – 6 шт;
- Цибуля – 1 шт;
- Гірчиця – 1 ст. л;
- Майонез;
- Приправа до смаку;
- Свіжий шпинат;
- Паприка;
- Чорний перець;
- Сіль.
Спосіб приготування:
Яйця варити протягом 13 хвилин, потім дати їм охолонути, заливши холодною водою. Почистити, розрізати навпіл і вибрати жовтки.
Цибулю подрібнити і всипати в миску, туди ж додати сіль, перець, гірчицю, трохи майонезу, приправу до смаку, терті жовтки і все перемішати.
На тарілку викласти листя салату, а зверху розкласти яйця, всередину яких помістити кремоподібну масу із жовтків, майонезу, цибулі та спецій. Можна прикрасити закуску на власний розсуд: зеленню, огірком або присипати тертим жовтком.
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