Закуска №1: фаршировані яйця з цибулею та спеціями

Таку закуску серед перших зметуть зі столу.

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Фаршировані яйця – одна з найпопулярніших закусок, незалежно від свята. Вони однаково "йдуть на ура" як на новорічному столі, так і швидко підготовлені до приходу несподіваних гостей. Ця страва не потребує особливих витрат часу, а начинка може бути найрізноманітнішою. Пропонуємо варіант фаршированих яєць зі шпинатом із блогу "Ваш кулінар".

Фаршировані яйця

Інгредієнти:

Яйця курячі – 6 шт;

Цибуля – 1 шт;

Гірчиця – 1 ст. л;

Майонез;

Приправа до смаку;

Свіжий шпинат;

Паприка;

Чорний перець;

Сіль.

Спосіб приготування:

Яйця варити протягом 13 хвилин, потім дати їм охолонути, заливши холодною водою. Почистити, розрізати навпіл і вибрати жовтки.

Цибулю подрібнити і всипати в миску, туди ж додати сіль, перець, гірчицю, трохи майонезу, приправу до смаку, терті жовтки і все перемішати.

На тарілку викласти листя салату, а зверху розкласти яйця, всередину яких помістити кремоподібну масу із жовтків, майонезу, цибулі та спецій. Можна прикрасити закуску на власний розсуд: зеленню, огірком або присипати тертим жовтком.

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