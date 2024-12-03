Новогодний стол 2025: как приготовить говядину "Веллингтон" по классическому рецепту

Говядина "Веллингтон" – это одновременно сложное и простое блюдо, ведь ингредиентов в нем мало, а с готовкой придется повозиться.

Говядина "Веллингтон" — праздничное блюдо из мяса, запеченного в слоеном тесте. Это классическое английское блюдо, получившее название в честь полководца Артура Уэлсли Веллингтона, который одержал победу над Наполеоном при Ватерлоо. Считается, что именно повар сэра Артура приготовил говядину именно в том виде, в котором она известна сейчас. Оборачивается говядина соусом дюксель и ветчиной. Рецептом поделились на сайте Grill Momma.

Говядина "Веллингтон"

Ингредиенты:

говяжья вырезка – 1 шт. (весом 1,3-1,5 кг);

тесто слоеное бездрожжевое – 500 г;

ветчина сыровяленая – 12 тонких ломтиков;

одно яйцо;

один желток;

сливочное масло – 2 ст. л.;

оливковое масло;

горчица – 1 ч. л.;

соль, свежемолотый черный перец.

Для дюкселя:

шампиньоны – 1 кг;

лук-шалот – 8 шт.;

чеснок – 4 зубчика;

сливочное масло – 110 г;

вино белое сухое – 50 мл;

тимьян – 3-4 веточки;

перец черный свежемолотый – ¼ ч. л.;

соль – ¼ ч. л.

Зачистите вырезку, удалив пленки, срежьте края, чтобы получился кусок одной толщины. Натрите мясо солью и перцем, смажьте маслом, смешанным с горчицей, и оставьте в холодильнике на 12 часов. После обжарьте мясо на сливочном масле со всех сторон.

Шампиньоны, лук-шалот и чеснок мелко нарежьте. Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте шалот с чесноком и тимьяном до мягкости. Добавьте шампиньоны и растертые в порошок сухие белые грибы, если есть. Так получится ароматней. Готовьте на среднем огне, чтобы выпарилась жидкость. Влейте вино и тушите 5 минут. Посолите и поперчите.

Раскатайте тесто в два прямоугольника размером 18 х 40 и 40 х 45 см и уберите в холодильник до использования. Застелите рабочую поверхность большим куском пленки, уложите куски ветчины слегка внахлест, чтобы получился прямоугольник. На ветчину выложите грибную смесь, а затем – мясо. Оберните мясо ветчиной с грибами, затяните пленкой, уберите в холодильник на 30 минут.

Достаньте больший кусок теста и смажьте взбитым яйцом, переложите на него мясо в ветчине, заверните и защипните края. Уберите в холодильник на 30 минут.

Разогрейте духовку до 220 °С. Смажьте рулет яйцом. Поставьте говядину "Веллингтон" в духовку, запекайте примерно 40–55 мин, в зависимости от желаемой степени прожарки мяса. Перед подачей дайте отдохнуть 40 минут. Можно сделать и порционную говядину "Веллингтон". Технология та же, только кусок вырезки режется на порции, каждый заворачивается в слоеное тесто и запекается.

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